Постачання нафти через "Дружбу" планують відновити у середу в обід, - ЗМІ

Україна готується до відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела.

Плани відновлення транзиту

За інформацією джерел, відновлення транспортування нафти може стартувати вже в середу вдень. Очікується, що прокачування розпочнеться після завершення технічної підготовки системи.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра в обідній час", — зазначило джерело.

Також повідомляється, що угорська компанія MOL уже подала перші заявки на транзитні обсяги. Постачання планується розподілити між Угорщиною та Словаччиною.

Контекст переговорів і позиція партнерів

Відновлення транзиту відбувається на тлі переговорів України з Європейським Союзом щодо фінансової підтримки. У Брюсселі розглядають енергетичні питання як один із факторів економічної стабільності регіону.

  • Українська сторона раніше повідомляла про відновлення пошкодженої ділянки трубопроводу після російського обстрілу, що дозволяє відновити роботу системи.
  • Окремо зазначається, що Угорщина та Словаччина обговорюють свою участь у фінансових програмах ЄС, включно з підтримкою України та санкційними пакетами проти РФ.

Угорщина дружба нафта Словаччина Україна
Топ коментарі
- Транзит російської нафти треба заборонити, це фінансує війну, криваві гроші, введемо санкції!
- Тримай трошки грошей в борг
- Кхм прр ну ми вже трубу відремонтували, та так просто вигідніше для України, ну це просто інше, розуміти треба!
21.04.2026 23:23 Відповісти
Очікуємо розповіді від "лідера світу", скільки мільярдів рф заробить від цього нафтопроводу... Чи це інше?
21.04.2026 23:27 Відповісти
Це ганьба владі Зеленського. Гарний Зеля подарунок зробив Ху'йлу на день побєдобєсія. Україна закликає ввести проти Фашистської Сосії санкції а сама ж ці санкції знімає. Думаю далі воювати немає сенсу. Фактично це почалася капітуляція України. Далі ввімкнуть газопроводи, потім відновлять прохід рашистів Чорним морем і пішло поїхало...
21.04.2026 23:30 Відповісти
- Транзит російської нафти треба заборонити, це фінансує війну, криваві гроші, введемо санкції!
- Тримай трошки грошей в борг
- Кхм прр ну ми вже трубу відремонтували, та так просто вигідніше для України, ну це просто інше, розуміти треба!
21.04.2026 23:23 Відповісти
Головне щоб нарешті Є90 пішли.А потім в Дружбу може знову ракета попасти.Всі знають коварство кацапів.
21.04.2026 23:26 Відповісти
Россиянам веры нет. Конечно же они снова ударят мопедами, крылатыми и баллистическими ракетами по нефтепроводу. А мы предъявим обломки и повреждения.
21.04.2026 23:39 Відповісти
Але не раніше ніж отримаємо Є90млрд.Хоча все може статись. Мадяр це не миша пукіна Орбан.Упирь може влупить по трубі і завтра, із вредності.Щоб нас угорці і словаки знову мурижили з кредитом.
21.04.2026 23:59 Відповісти
Європейські пітараси не збираються давати Україні 90млрд відразу. Вони будуть капати по копійці і розтягнуть цей процес на кілька років щоб шантажувати Україну постійно. Не факт що взагалі ці гроші дадуть Україні. Кожен місяць в країнах Європи будутьпроводитьсь вибори і до влади приходитимуть прокацаплені партії які будуть обіцяти своїм виборцям майже ''безкоштовний'' кацапський газ і нафту яку вже добилась вугорщина і словаччина своїм шантажем. Зеля відкрив скриню пандори, таку ж скриню яку він відкрив переговорами про мір які повністю просрав.
21.04.2026 23:48 Відповісти
Очікуємо розповіді від "лідера світу", скільки мільярдів рф заробить від цього нафтопроводу... Чи це інше?
21.04.2026 23:27 Відповісти
Це ганьба владі Зеленського. Гарний Зеля подарунок зробив Ху'йлу на день побєдобєсія. Україна закликає ввести проти Фашистської Сосії санкції а сама ж ці санкції знімає. Думаю далі воювати немає сенсу. Фактично це почалася капітуляція України. Далі ввімкнуть газопроводи, потім відновлять прохід рашистів Чорним морем і пішло поїхало...
21.04.2026 23:30 Відповісти
І саме жахливіше це даже не економічна складова, а політична. Фактично Україна запустила процес відновлення впливу Сосії на Європейських політиків. Завтра крім словаччини і вугорщини підуть і інші ходоки до Ху'йла просити нафту в обмін на послуги в тому числі тиску на Україну.
21.04.2026 23:34 Відповісти
Ви так кажете, ніби «Дружба» не працювала з 2022 року.
21.04.2026 23:52 Відповісти
У кацапів реальні проблеми почалися тільки після того як Україна зайнялася кацапськими нафтовими промислами. Після відновлення торгівлі нафтою справи у кацапів підуть вгору дуже швидко. Чого не скажеш про Україну. Кацапи на нафті в місяць зможуть заробляти біля $20млрд. Україні ж дай Бог щоб наші партнерчики-імпотенчики давали хоча б пару млрд$. Як гадаєте, чи довго Україна вистоїть проти такої різниці в ресурсах?
22.04.2026 00:03 Відповісти
"Далі ввімкнуть газопроводи" ..... Ага , і кацапи відрами через суджу газ носитимуть по трубах ((
22.04.2026 01:52 Відповісти
Украина дает транзит нефти , за которую венгры платят ***** , а эта плешивая тварь убивает украинцев …
Вопрос , зачем такие сложности ?
Можно было бы наловить людей и сразу же расстрелять , выйдет тоже самое …
Как бы это цинично не звучало но это так ! Украина под видом защиты страны сама спонсирует эти убийства … 😡
21.04.2026 23:36 Відповісти
Злая,патаму что знаю,у тєбя другая зая,а я запасная. Була колись така пєсня.Україна залежить від допомоги ЄС.А ЄС одною рукою виділяє Є90млрд,іншою рукою блокує рішення через Угорщину і Словаччину.Так що запуск Дружби дає Україні більше+ ніж -.Транзит і раніше відбувався, зараз ми отримаємо і грош ЄС і гроші за транзит,за які теж можна стрілять у кацапів.Цинічна торгівля під час війни,але такі реалії світу.Чи ми повинні сказати гордо-хєр вам, а не нафта,і залишитись з голою сракою?
21.04.2026 23:49 Відповісти
Ну один бородатый мудофил примерно так гордо и послал мадьяр и поржал с Орбановского живота, тем самым заблокировал кредит, который мы могли получить ещё в феврале, если бы не все эти ******* с трубой и патужными видосиками )
22.04.2026 00:32 Відповісти
Не бачу чи ти бородатий , чи лисий як коліно, але у тебе проблеми з причинно наслідковими зв'язками коли ти віриш що орбан пропустив би той кредит не будь там якогось жарту .
22.04.2026 01:57 Відповісти
поки Reuters разом із своїми джерелами не в курсах, треба у найближчий час ще раз масовано захєрачити дронами по ЛВДС "Самара".
21.04.2026 23:58 Відповісти
Після дощика у четвер
22.04.2026 00:05 Відповісти
За отриманні гроші від продажу нафти , скільки солдат може найняти путін? Або скільки ракет/ шахедів збудувати?
22.04.2026 00:18 Відповісти
В обед по киевскому времени в 13-34. Во как попа горит) Патужничь ещё ленточку перерезать припрется)
22.04.2026 00:29 Відповісти
Це фінансування геноциду Українського народу. Хто за це буде покараний. Цей злочин не має сроку давності.
22.04.2026 01:07 Відповісти
Тобто, гроші з ЄС за нафту для Угорщини і Словакії, підуть ****** на оплату за убивство Українців!!???
22.04.2026 01:43 Відповісти
Яким чином цей трубопровід вписується у парадигму ексзестенційної війни на виживання нації?
22.04.2026 08:41 Відповісти
ось така вiйна малята.
22.04.2026 09:19 Відповісти
а тепер треба якось переконати українців, що рф на цьому не буде заробляти і наповнювати військовий бюджет... чекаємо на вечірній відосик про перемогу.
22.04.2026 10:29 Відповісти
Київ очікує на кредит у 90 млрд євро від ЄС

Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з розблокуванням https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб України.

1 млрд за нефть Расии и 90 млрд Украине - вы против, мыслители хреновы?
22.04.2026 10:51 Відповісти
Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій проти Росії, коли запуститься нафтопровід "Дружба", - МЗС країни Джерело: https://censor.net/ua/n3611709
22.04.2026 10:57 Відповісти
 
 