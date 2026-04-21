Постачання нафти через "Дружбу" планують відновити у середу в обід, - ЗМІ

Україна готується до відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Плани відновлення транзиту

За інформацією джерел, відновлення транспортування нафти може стартувати вже в середу вдень. Очікується, що прокачування розпочнеться після завершення технічної підготовки системи.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра в обідній час", — зазначило джерело.

Також повідомляється, що угорська компанія MOL уже подала перші заявки на транзитні обсяги. Постачання планується розподілити між Угорщиною та Словаччиною.

Контекст переговорів і позиція партнерів

Відновлення транзиту відбувається на тлі переговорів України з Європейським Союзом щодо фінансової підтримки. У Брюсселі розглядають енергетичні питання як один із факторів економічної стабільності регіону.

Українська сторона раніше повідомляла про відновлення пошкодженої ділянки трубопроводу після російського обстрілу, що дозволяє відновити роботу системи.

Окремо зазначається, що Угорщина та Словаччина обговорюють свою участь у фінансових програмах ЄС, включно з підтримкою України та санкційними пакетами проти РФ.

