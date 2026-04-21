Постачання нафти через "Дружбу" планують відновити у середу в обід, - ЗМІ
Україна готується до відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела.
Плани відновлення транзиту
За інформацією джерел, відновлення транспортування нафти може стартувати вже в середу вдень. Очікується, що прокачування розпочнеться після завершення технічної підготовки системи.
"Прокачування нафти має розпочатися завтра в обідній час", — зазначило джерело.
Також повідомляється, що угорська компанія MOL уже подала перші заявки на транзитні обсяги. Постачання планується розподілити між Угорщиною та Словаччиною.
Контекст переговорів і позиція партнерів
Відновлення транзиту відбувається на тлі переговорів України з Європейським Союзом щодо фінансової підтримки. У Брюсселі розглядають енергетичні питання як один із факторів економічної стабільності регіону.
- Українська сторона раніше повідомляла про відновлення пошкодженої ділянки трубопроводу після російського обстрілу, що дозволяє відновити роботу системи.
- Окремо зазначається, що Угорщина та Словаччина обговорюють свою участь у фінансових програмах ЄС, включно з підтримкою України та санкційними пакетами проти РФ.
Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з розблокуванням https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб України.
