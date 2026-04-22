В Угорщині кажуть, що "Укртранснафта" завершила ремонт "Дружби" і готова до відновлення транзиту
Українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила угорській стороні про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії MOL.
Деталі
За даними угорської нафтогазової компанії, АТ "Укртранснафта", відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року.
"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали в угорській компанії.
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
ПОНЯТНО що Дружбу тормазили до виборів щоб у Орбана не було карти мов "дивіться який я крутий я їх прогнув"