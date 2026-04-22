В Угорщині кажуть, що "Укртранснафта" завершила ремонт "Дружби" і готова до відновлення транзиту

Українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила угорській стороні про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу компанії MOL.

Деталі

За даними угорської нафтогазової компанії, АТ "Укртранснафта", відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року.

"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", - додали в угорській компанії.

Також читайте: Постачання нафти через "Дружбу" планують відновити у середу в обід, - ЗМІ

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Читайте також: Україна відновить постачання нафти до Угорщини через "Дружбу" вже 21 квітня, - Bloomberg

Угорщина (2939) газ (10660) Словаччина (1312) Укртранснафта (322) нафтопровід (448)
нам конче треба 90 млрд інакше уже в травні не буде чим платити ні пенсіонерам ні військовим

ПОНЯТНО що Дружбу тормазили до виборів щоб у Орбана не було карти мов "дивіться який я крутий я їх прогнув"
22.04.2026 11:15
А цікаво за чиї кошти державна компанія укрнафта ремонтує дружбу ?
22.04.2026 11:33
Заради повернення, отого «незрозумілого золота» з машини Ощадбанку, зеленський, мабуть, сам гайки крутив на ремонті нафтопроводу!! Навіть будівництво у Козині, свого інженерного самострою, кинув на «рабочіх»…
22.04.2026 11:48
Мир ,Дружба,Мамалига !
22.04.2026 11:11
Прогнулись ми - вибираєм менше зло
22.04.2026 11:11
Так - все змішалось - Мир Дружба жвачка війна політика гроші
22.04.2026 11:24
На горизонті європейці показали 90 мільярдів евро. Це дуже велика сума для оточення Голобородька і він не моргнувши оком приймає рішення - допомогти росії прокачувати нафту до Європи і заробляти мільярди доларів США. А якже санкції? А як війна і сотні тисяч вбитих українців? Це питання і до 73%, які у 2019 році були президентами..., що це таке?
22.04.2026 11:22
Ця сума-в першу чергу для ЗСУ, щоб мали змогу й надалі тебе захищати.
22.04.2026 12:49
Не впевнений. Чомусь пригадую міндіча і цукермана, які просто так брали мільярди із Енергоатома, який мали захищати захисні споруди і "двушками" возили на москву. А резніков брав яйцями і обікрав армію також на мільярди і спокійно відпочиває в ЄС. Ці "патріоти" не бачать і не чують, як ракети ворога і дрони знищують наші міста і жиліща простих громадян.
22.04.2026 16:47
Отлично как только бабки для Украины разблокируют , может снова шо-то сломаться, из-за кацапских ударов конечно...
22.04.2026 11:28
22.04.2026 11:33
Точно укрнафта?
22.04.2026 11:45
Коли перший транш зайде, то всяке може трапитися з аварійним нафтопроводом.
22.04.2026 11:43
22.04.2026 11:48
 
 