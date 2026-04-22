Ціни на нафту завмерли на тлі очікувань щодо мирних переговорів між США та Іраном

22 квітня ціни на нафту залишалися переважно стабільними після зростання приблизно на $1 на початку азійських торгів, тоді як інвестори оцінювали перспективи мирних переговорів між США та Іраном після продовження Вашингтоном режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 3 центи, або 0,02%, до $98,51 за барель о 04:38 за Гринвічем, після того як раніше в межах сесії досягали $99,38. Контракти на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 13 центів, або 0,14%, до $89,53 після початкового підйому до $90,71.

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Обидва еталонні контракти у вівторок додали близько 3%.

"Оскільки результати переговорів досі незрозумілі, а Ормузька протока залишається закритою, ринку бракує чіткого напрямку. Якщо бойові дії не відновляться, ціни, ймовірно, залишатимуться на поточному рівні", ‒ зазначив Хіроюкі Кікукава, головний стратег компанії Nissan Securities Investment.

Судноплавний рух через Ормузьку протоку, якою зазвичай проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу, наразі залишається практично зупиненим: за останні 24 години протокою пройшли лише три судна.

Запаси сирої нафти у США минулого тижня зменшилися на 4,5 млн барелів після трьох тижнів зростання, а обсяги бензину та дистилятів також скоротилися, повідомили джерела ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Як повідомлялося, світові котирування на нафту поки що не повною мірою відображають безпрецедентний збій у постачаннях, спричинений тим, що війна в Ірані фактично заблокувала Ормузьку протоку.

Головний економіст компанії Trafigura Group Саадом Рахімом було зазначено, що нинішній конфлікт уже призвів до втрати 1 млрд барелів поставок, і цей показник може зрости до 1,5 млрд барелів у разі подовження бойових дій.

21 квітня стало відомо, що Кувейт оголосив форс-мажор щодо експорту сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка унеможливлює виконання контрактних зобов’язань перед клієнтами та перешкоджає заходу суден до Перської затоки.