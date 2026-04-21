РФ планирует остановить транзит нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, – Reuters
Россия планирует прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" уже с 1 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По данным агентства, обновленные графики экспорта уже направлены в Германию и Казахстан. Речь идет о поставках казахстанской нефти по северной ветке трубопровода, которая проходит через территорию Польши.
Ключевым получателем этого сырья является нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт – один из крупнейших в Германии. Предприятие перешло на казахстанскую нефть после отказа Берлина от импорта российского сырья в 2022 году.
Объемы транзита в последнее время росли – по итогам 2025 года они достигли 2,146 млн тонн, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.
Решение России происходит на фоне напряженных отношений с Германией, в частности после передачи в 2022 году немецких активов "Роснефти" под государственный контроль. Кроме того, стабильность поставок неоднократно нарушалась из-за атак беспилотников на инфраструктуру трубопровода на территории РФ.
Кинули через плече казахів, змусили їх шукати інші маршрути постачання нафти, втратили бабло за транзіт (а їм бабла капець як не вистачає зарах).
Окрім того ще раз обісрали німців, шо завжди іде їм на користь і прочищує мізки.