РФ планирует остановить транзит нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, – Reuters

Россия планирует прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" уже с 1 мая.

По данным агентства, обновленные графики экспорта уже направлены в Германию и Казахстан. Речь идет о поставках казахстанской нефти по северной ветке трубопровода, которая проходит через территорию Польши.

Ключевым получателем этого сырья является нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт – один из крупнейших в Германии. Предприятие перешло на казахстанскую нефть после отказа Берлина от импорта российского сырья в 2022 году.

Объемы транзита в последнее время росли – по итогам 2025 года они достигли 2,146 млн тонн, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.

Решение России происходит на фоне напряженных отношений с Германией, в частности после передачи в 2022 году немецких активов "Роснефти" под государственный контроль. Кроме того, стабильность поставок неоднократно нарушалась из-за атак беспилотников на инфраструктуру трубопровода на территории РФ.

