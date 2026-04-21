РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21489 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ Транзит нефти через Дружбу
3 474 17

РФ планирует остановить транзит нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, – Reuters

РФ остановит транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба"

Россия планирует прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" уже с 1 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, обновленные графики экспорта уже направлены в Германию и Казахстан. Речь идет о поставках казахстанской нефти по северной ветке трубопровода, которая проходит через территорию Польши.

Ключевым получателем этого сырья является нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт – один из крупнейших в Германии. Предприятие перешло на казахстанскую нефть после отказа Берлина от импорта российского сырья в 2022 году.

Объемы транзита в последнее время росли – по итогам 2025 года они достигли 2,146 млн тонн, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.

Решение России происходит на фоне напряженных отношений с Германией, в частности после передачи в 2022 году немецких активов "Роснефти" под государственный контроль. Кроме того, стабильность поставок неоднократно нарушалась из-за атак беспилотников на инфраструктуру трубопровода на территории РФ.

Автор: 

Германия (7465) дружба (104) нефть (2197) россия (97225) транзит (550)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мінуси?
показать весь комментарий
21.04.2026 14:33 Ответить
На тлі дефіциту нафти це подорожчання нафти в європі. Подорожчання пального для ЗСУ. Зниження підтримки України. Підтримка проросійських політичних сил які зможуть отримувати дешеві вуглеводні з рашки.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:37 Ответить
Що за маячня?
показать весь комментарий
21.04.2026 14:38 Ответить
Мозг лехторат не способен обрабатывать такие сложные логические последовательные цепочки информации. К людям попроще нужно? Зрада или перемога. Как бинарный код.)
показать весь комментарий
21.04.2026 14:47 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:52 Ответить
адік алоїзович, поки спостерігає з під антарктиди, де у нього бункер.
але, дуже скоро, пішки, прийде через австралію до лондона!!!
і от тоді побачите......
показать весь комментарий
21.04.2026 14:40 Ответить
так він вже прийшов.
на алдаї он окопчик викопав, там і заліг.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:50 Ответить
- віддай фуражкуууу, **** плєшивааааа.....

показать весь комментарий
21.04.2026 14:57 Ответить
та шо, за фігня????
зелений гундосий криворагульний малорос, тільки но, особисто, відремонтував та пообіцяв запустити, саме пєрвого мая, як раз до шашликів на дєвятоє мая, а тут так підісрали, рідні кацапи.....
показать весь комментарий
21.04.2026 14:38 Ответить
Мабудь це не та гілка, яку бацнули.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:56 Ответить
Давай кацапня! Зупиняй!
показать весь комментарий
21.04.2026 14:39 Ответить
саме те, що треба що би німці таки зрозуміли.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:48 Ответить
Вони зрозуміли і не дуже трепихатись будуть. Українець їм вислав рисунки і опис вічних двигунів, без електрики не зостануться, а транспорт переведуть на електрику.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:54 Ответить
Що вони мають зрозуміти ? Що через Мерца ***** перекрило нафту і тепер в німців виростуть ціни, оскільки доведеться шукати інші шляхи поставок і вони будуть дорожчими ? Нам би тільки радіти, що Німеччина нарешті відмовиться від усього кацапського. АЛЕ. Для розуміння-за останніми опитуваннями кабміну Мерца не довіряють 79% німців. А про*****вська АдН вже піднялася на перше місце у рейтингах. І це усе без перекриття нафти. Тож нам немає чого радіти у цій ситуації.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:19 Ответить
Ну круто. Кацапські геостратеги такі кацапські
Кинули через плече казахів, змусили їх шукати інші маршрути постачання нафти, втратили бабло за транзіт (а їм бабла капець як не вистачає зарах).
Окрім того ще раз обісрали німців, шо завжди іде їм на користь і прочищує мізки.
показать весь комментарий
21.04.2026 14:55 Ответить
Просто це спосіб аби Мерц і пітер орбан вдвох приїхали до ***** на поклон, щоб зробити з них двох одну меркель.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:12 Ответить
 
 