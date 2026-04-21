РФ планує зупинити транзит нафти до Німеччини через "Дружбу" з 1 травня, - Reuters

РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини через "Дружбу"

Росія планує припинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід "Дружба" вже з 1 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За даними агентства, оновлені графіки експорту вже направлені до Німеччини та Казахстану. Йдеться про постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через територію Польщі.

Ключовим отримувачем цієї сировини є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт – один із найбільших у Німеччині. Підприємство перейшло на казахстанську нафту після відмови Берліна від імпорту російської сировини у 2022 році.

Обсяги транзиту останнім часом зростали – за підсумками 2025 року вони сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше порівняно з попереднім роком.

Рішення Росії відбувається на тлі напружених відносин із Німеччиною, зокрема після передачі у 2022 році німецьких активів "Роснефті" під державний контроль. Крім того, стабільність постачань неодноразово порушувалася через атаки безпілотників на інфраструктуру трубопроводу на території РФ.

На тлі дефіциту нафти це подорожчання нафти в європі. Подорожчання пального для ЗСУ. Зниження підтримки України. Підтримка проросійських політичних сил які зможуть отримувати дешеві вуглеводні з рашки.
21.04.2026 14:37 Відповісти
Ну круто. Кацапські геостратеги такі кацапські
Кинули через плече казахів, змусили їх шукати інші маршрути постачання нафти, втратили бабло за транзіт (а їм бабла капець як не вистачає зарах).
Окрім того ще раз обісрали німців, шо завжди іде їм на користь і прочищує мізки.
21.04.2026 14:55 Відповісти
Що за маячня?
21.04.2026 14:38 Відповісти
Мінуси?
21.04.2026 14:33 Відповісти
На тлі дефіциту нафти це подорожчання нафти в європі. Подорожчання пального для ЗСУ. Зниження підтримки України. Підтримка проросійських політичних сил які зможуть отримувати дешеві вуглеводні з рашки.
21.04.2026 14:37 Відповісти
Що за маячня?
21.04.2026 14:38 Відповісти
Мозг лехторат не способен обрабатывать такие сложные логические последовательные цепочки информации. К людям попроще нужно? Зрада или перемога. Как бинарный код.)
21.04.2026 14:47 Відповісти
Ага.
21.04.2026 14:52 Відповісти
адік алоїзович, поки спостерігає з під антарктиди, де у нього бункер.
але, дуже скоро, пішки, прийде через австралію до лондона!!!
і от тоді побачите......
21.04.2026 14:40 Відповісти
так він вже прийшов.
на алдаї он окопчик викопав, там і заліг.
21.04.2026 14:50 Відповісти
- віддай фуражкуууу, **** плєшивааааа.....

21.04.2026 14:57 Відповісти
та шо, за фігня????
зелений гундосий криворагульний малорос, тільки но, особисто, відремонтував та пообіцяв запустити, саме пєрвого мая, як раз до шашликів на дєвятоє мая, а тут так підісрали, рідні кацапи.....
21.04.2026 14:38 Відповісти
Мабудь це не та гілка, яку бацнули.
21.04.2026 14:56 Відповісти
Давай кацапня! Зупиняй!
21.04.2026 14:39 Відповісти
саме те, що треба що би німці таки зрозуміли.
21.04.2026 14:48 Відповісти
Вони зрозуміли і не дуже трепихатись будуть. Українець їм вислав рисунки і опис вічних двигунів, без електрики не зостануться, а транспорт переведуть на електрику.
21.04.2026 14:54 Відповісти
Що вони мають зрозуміти ? Що через Мерца ***** перекрило нафту і тепер в німців виростуть ціни, оскільки доведеться шукати інші шляхи поставок і вони будуть дорожчими ? Нам би тільки радіти, що Німеччина нарешті відмовиться від усього кацапського. АЛЕ. Для розуміння-за останніми опитуваннями кабміну Мерца не довіряють 79% німців. А про*****вська АдН вже піднялася на перше місце у рейтингах. І це усе без перекриття нафти. Тож нам немає чого радіти у цій ситуації.
21.04.2026 15:19 Відповісти
Ну круто. Кацапські геостратеги такі кацапські
Кинули через плече казахів, змусили їх шукати інші маршрути постачання нафти, втратили бабло за транзіт (а їм бабла капець як не вистачає зарах).
Окрім того ще раз обісрали німців, шо завжди іде їм на користь і прочищує мізки.
21.04.2026 14:55 Відповісти
Просто це спосіб аби Мерц і пітер орбан вдвох приїхали до ***** на поклон, щоб зробити з них двох одну меркель.
21.04.2026 15:12 Відповісти
 
 