Україна розпочала перекачування нафти через "Дружбу"

Нафтопровід Дружба відновив роботу: що відомо?

У Словаччині заявили, що Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила глава Мінекономіки Словаччини Деніса Сакова.

Подробиці

"Укртранснафта" підтвердила початок "герметизації та заповнення" нафтопроводу "Дружба", і очікується, що поставки до Словаччини відновляться в четвер вранці.

Раніше українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила угорській стороні про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба".

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

+24
Як говориться, причесались, прилизались, прийшли в гості й на порозі всрались
показати весь коментар
22.04.2026 13:31 Відповісти
+22
ну, слава тобі яйця!
нарешті, зе!гниді повернуть злитки золота, ну і оту мєлочь налічними!!

ну, і?
чекаємо на чергові вброси, що б забовтати цю тему!
хто, перший?
от, нажаль безуглу заштовхали під плінтус....

то ж коли полетять підарські дрони, ракети, по містам знайте хто цьому посприяв.
цього разу відкрито, і ніякі відмазки про вимоги контрактів з єс, вже не канають!!!!
показати весь коментар
22.04.2026 13:35 Відповісти
+9
Де можна прочитати - як і коли відбувається плата за транзит кацапською стороною ?
показати весь коментар
22.04.2026 13:38 Відповісти
Як говориться, причесались, прилизались, прийшли в гості й на порозі всрались
показати весь коментар
22.04.2026 13:31 Відповісти
Це нам і Словаччини і Угорщинидізелем авертається на танки і посівну. Чи ти висереш дізель для селян і для військових пл вміняємій ціні? Це якби Німеччина у 41 продвавала б у Рмадянській Союз нафту, сталь і мінерали під час війни. Плюс нам за 105 міліардів баксів(90 млрд евро) на зарплату військовим чи ти зі своїх панчохів б ці гроші дрстав би?
показати весь коментар
22.04.2026 19:44 Відповісти
Яка посівна, прокинься. Хто мав той вже засів. А хто не засіяв той як справжній хазяїн має соляру куплену в міжсезоння по найнижчим цінам а не весною в пік сезону і на піку ціни. А хто не купив вчасно соляру тей нехай йде краще мити підлогу а не займається фермерством. Да і сіяти в Україні потрібно в п'ять разів менше.ніж ми це робимо а потім не знаємо куди врожай дівати або продаємо нашим ворогам.
показати весь коментар
22.04.2026 19:53 Відповісти
Хіба на планеті нафта скінчилась, що треба її купувати тільки у ворогів? Чи вона настільки дешева, що без неї ніяк?
А ви порахували скільки треба додаткових "баксів", щоб збити це лайно, яке летить українцям на голови, яке кацапи збудують за гроші отримані від продажу цієї нафти? А в скільки ви оцінюєте життя людини, яка помре від ракет/дронів/найманців?
ЄС хочуть нафту з Рашки не тільки по коррупційним причинам, бо ціна демпінгова і можна і набити кишені. Але ще йтому що це показове приниження України на весь світ. Чому інші країни мають вводити санкції заради України, якщо Україна сама торгує з Росією? Це руйнує весь механізм санкцій,а значить дозволяє Рашці продовжувати війну.
показати весь коментар
22.04.2026 23:51 Відповісти
ну, слава тобі яйця!
нарешті, зе!гниді повернуть злитки золота, ну і оту мєлочь налічними!!

ну, і?
чекаємо на чергові вброси, що б забовтати цю тему!
хто, перший?
от, нажаль безуглу заштовхали під плінтус....

то ж коли полетять підарські дрони, ракети, по містам знайте хто цьому посприяв.
цього разу відкрито, і ніякі відмазки про вимоги контрактів з єс, вже не канають!!!!
показати весь коментар
22.04.2026 13:35 Відповісти
Повернуть, кому...?
показати весь коментар
22.04.2026 14:00 Відповісти
Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання
Джерело: https://censor.net/ua/n3611516
показати весь коментар
22.04.2026 14:03 Відповісти
Ну, що, справа за Мадяром та Фіцо - хай підписують згоду на транш... Ми їх умову виконали...
показати весь коментар
22.04.2026 13:35 Відповісти
А також вступ у ЄС та НАТО по за чергою.
показати весь коментар
22.04.2026 13:38 Відповісти
ЄС же сказав що транш може буде восени і то не весь і то якщо Україна буде гарно смоктати. Далі будуть нові умови типу запустити ще й газопроводи... так що чекайте... Якщо поставили Україну на коліна то тепер будуть тр*****ти що вже не дадуть піднятися
показати весь коментар
22.04.2026 14:05 Відповісти
Європейський Союз вже сьогодні може погодити виділення Україні 90 млрд євро.

Про це https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/testing-the-waters-on-ukraine-loan/ пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела зазначають, що ЄС готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні письмових заперечень від країн, що були проти цього, зокрема від Угорщини та Словаччини.

Схвалення угоди послами країни ЄС відбувається за письмовою процедурою: заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, а їхня відсутність означає згоду.

Як відомо, сьогодні Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба". Джерело: https://censor.net/ua/n3611818
показати весь коментар
22.04.2026 14:34 Відповісти
Прижали Україну - без 90 млд нам вили
показати весь коментар
22.04.2026 13:36 Відповісти
А з 90 - посилена бусифікація
показати весь коментар
22.04.2026 16:42 Відповісти
Де можна прочитати - як і коли відбувається плата за транзит кацапською стороною ?
показати весь коментар
22.04.2026 13:38 Відповісти
Вам потрібні ті смішні копійки за транзит? Дронами і ракетами рашисти заплатять по нашим містам
показати весь коментар
22.04.2026 14:08 Відповісти
Це не "смішні копійки за транзит" - це називається економічна співпраця з країною-агресором ! В нас же , начебто , за це заарештовують і саджають ?
Тобто - тепер треба заарештувати кер-во "Нафтогазу" , чи хто там відпивідає за транзит ?
показати весь коментар
22.04.2026 14:15 Відповісти
Хто ж їх заарештує? Для цього потрібно міняти владу. Чи думаєте вони самі себе вони випорють? Вони ж не кляті ''ухилянти'' які тікають від армії. Вони просто спонсорують армію окупантів і передають двушечку на моцкву. Тільки тепер двушечки будуть мільярдні.
показати весь коментар
22.04.2026 14:21 Відповісти
наприклад За підсумками 2024 року Україна отримала майже 10 млрд грн (або близько $250 млн) за транзит російської нафти трубопровідним транспортом
показати весь коментар
22.04.2026 15:17 Відповісти
За транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» Україні платять компанії-отримувачі з країн ЄС, зокрема угорська компанія MOL, яка подала перші заявки на відновлення постачання після ремонту. Технічні питання та оплату вирішують через «Укртранснафту», яка відновила роботу нафтопроводу
показати весь коментар
22.04.2026 15:12 Відповісти
а тепер для розумiння рiзницi. Лише за липень 2025 року Угорщина імпортувала російську нафту та газ на суму близько 485 млн євро.
показати весь коментар
22.04.2026 15:21 Відповісти
Ооооооооо, яке щастя, як ми довго не це чекали
показати весь коментар
22.04.2026 13:40 Відповісти
А в реверс нехай запустять золотішко, евро та доляри які поцупили у батраків народу України.
показати весь коментар
22.04.2026 13:40 Відповісти
ну и нахиба? второй вопрос. Нахиба допускать до выборов людей которые гадят Украине? У нас война на кону стоит выживание нации. И все средства хороши в этом вопросе.
показати весь коментар
22.04.2026 13:41 Відповісти
Це якась х@н.... Украхнці які виїхали, працюють на економіку ЄС, отож ЄС повинен надавати нам безкоштовну допомогу, а не кредити, тим більше що ЄС ми теж захищаємо від путіна!
Тобто ЄС щоб захистити себе дає нам кредити, яке нахабство!
показати весь коментар
22.04.2026 13:45 Відповісти
На фоні дефіциту палива та зльоту цін, бо з Іраном досі нічого не вирішено, зараз Угорщина із Словакією на дешевій москальській нафті непогано так підіймуть..
показати весь коментар
22.04.2026 14:11 Відповісти
Отак банда Зеленського відновила фінансування з Української сторони москальських окупантів *****.
''двушка на москву'' - для банди Зеленського то святе.
показати весь коментар
22.04.2026 14:14 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 14:26 Відповісти
Ну-ну. Не здивуюся, якщо ті 90 млрд. тепер яка-небудь Болгарія почне блокувати.

А одне цікаве питання напрошується: за чий рахунок ремонт?
показати весь коментар
22.04.2026 14:38 Відповісти
Кацапам бабло пішло.
показати весь коментар
22.04.2026 14:44 Відповісти
Ну тепер ми заживемо, точніше зелені покидьки, хоча "какая разница"...
показати весь коментар
22.04.2026 14:57 Відповісти
ПОТУЖНИЙ ДІПСТРАЙК:
"Україна оплатила ремонт труби - щоб росія могла продавати нафту і газ".
показати весь коментар
22.04.2026 15:22 Відповісти
що нам каже iнтернет.

За транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» Україні платять компанії-отримувачі з країн ЄС, зокрема угорська компанія MOL, яка подала перші заявки на відновлення постачання після ремонту. Технічні питання та оплату вирішують через «Укртранснафту», яка відновила роботу нафтопроводу.
За підсумками 2024 року Україна отримала майже 10 млрд грн (або близько $250 млн) за транзит російської нафти трубопровідним транспортом.

а тепер для розумiння рiзницi. Лише за липень 2025 року Угорщина імпортувала російську нафту та газ на суму близько 485 млн євро.
показати весь коментар
22.04.2026 15:24 Відповісти
Так, все так приблизно і є: Україна получає за перекачку в кращому випадку десяту частину від тих грошей, що москалі мають за видобуту і продану нафту чи газ....
показати весь коментар
22.04.2026 17:21 Відповісти
потому, что качать легче чем добывать
показати весь коментар
23.04.2026 01:36 Відповісти
перша реформа угорського реформатора петера мадяра блискавично вступила в дію
показати весь коментар
22.04.2026 15:43 Відповісти
Дякуючи Зеленскому, який відновив в 2019 році договір з Кацапією про поставки в ЄС нафти терміном на 10 років.
показати весь коментар
22.04.2026 16:03 Відповісти
Не пойняв !
Вночі бомбардуємо Туапсе - щоб москалі не отримували грошей за експорт нафти.
Вранці запускаємо транзит російської нафти - щоб москалі отримували грошей за експорт нафти.
Питання.
За шо сидить Шуфрич ?
Казали , що за фінансування агресора ....
показати весь коментар
22.04.2026 17:34 Відповісти
Треба і собі по трохи качати.
показати весь коментар
22.04.2026 19:07 Відповісти
Голову морочили собі і людям.
показати весь коментар
22.04.2026 19:11 Відповісти
Щодо МНП "Дружба", то ми теж маємо деякі важелі у своїх руках, і в ЄС це теж розуміють.
Фактично МНП «Дружба» починається на ЛВДС «Самара» (52°59'35.0"N 50°32'18.0"E), куди зходяться нафтопроводи із західносибірською, татарстанською, оренбурзькою, самарською та казахстанською нафтою. Саме тут проходять всі технологічні процеси виготовлення і контролю параметрв торгової марки нафти Urals, яка іде магістральним нафтопроводом Дружба».

З ЛВДС «Самара» МНП «Дружба» виходить двома нитками, які йдуть паралельно, на більшій частині свого шляху через спільні НПСи, і проходячі шість областей рф - Самарську, Пєнзєнську, Тамбовську, Ліпецьку, Орловську, Брянську, і вже після цього заходить на територію України.

Одна нитка: ЛВДС «Самара» - НПС «Красносьолкі» (52°58'03.8"N 49°17'22.9"E) - НПС «Губіно» (53°14'53.0"N 48°38'51.0"E) - ЛВДС «Клін» (53°07'49.1"N 47°33'44.9"E), далі у Пєнзєнській області - НПС «Кузнєцк» (53°04'57.7"N 46°34'05.7"E) - НПС «Кижєватово» (53°11'18.0"N 45°16'18.6"E) - НПС «Ростовка» (53°17'01.0"N 44°01'22.0"E) - НПС «Сосєдка» (ЛВДС «Башмаково» 53°08'21.6"N 42°44'38.8"E), далі у Тамбовській - НПС «Маліновка» (53°00'21.5"N 41°25'56.4"E) - ЛВДС «Нікольскоє» (52°48'04.9"N 40°22'08.0"E), далі у Ліпецькій - НПС «Лубна» (52°48'59.9"N 39°24'16.5"E) - НПС «Становая» (52°45'30.2"N 38°18'29.2"E), далі в Орловській - НПС «Вєрхов'є» (52°50'24.0"N 37°11'52.5"E), далі у Брянськй - ГНПС «Унєча» (52°45'54.8"N 32°56'07.1"E) - НПС «Новозибков» (52°30'29.4"N 32°00'56.8"E) - теріторі України.

Друга нитка: ЛВДС «Самара» - ЛВДС «Лопатіно» (53°04'51.0"N 50°15'15.0"E) - НПС «Сизрань» (53°11'04.8"N 48°34'17.5"E) - ЛВДС «Клін», далі у Пєнзєнській - НПС «Кузнєцк» - НПС «Кіжєватово» - НПС «Ростовка» - НПС «Сосєдка» (ЛВДС «Башмаково»), далі у Тамбовській - ЛВДС «Нікольскоє», далі вЛіпєцькій - НПС «Лубна» - НП «Становая», далі в Орловській - НПС «Вєрхов'є» - ПНПС «Новосьолово» (53°07'08.7"N 36°04'00.3"E), далі у Брянській - НПС «Аксінїно» (53°06'12.7"N 35°05'36.4"E) - НПС «Дєсна» (52°58'21.6"N 34°00'01.5"E) - ГНПС «Унєча» - НПС «Новозибков» - територія України.

Таким чином ми маємо купу точок для регулювання потоку нафти через МНП «Дружба», бо у процесі бойових дій може статись випадкове влучання пів-десятком дронів діпстрайку у якусь НПС «Кіжєватово» на пєнзєнщінє, або «Вєрхов'є» на арловщінє, і тиск у Бродах трохи на декий час може впасти, ну а ми, як кажуть кацапи - «ні сном, ні духом».
показати весь коментар
22.04.2026 20:10 Відповісти
Майже все в чому Зе звинувачував опонентів перед виборами, він тепер робить сам: бізнес на крові, куми злодії, їздить по світу клянчить гроші..
показати весь коментар
22.04.2026 22:58 Відповісти
Так, а чо тогда к нам и Трампу докопались , на счет Ирана ?
показати весь коментар
23.04.2026 00:08 Відповісти
 
 