Україна розпочала перекачування нафти через "Дружбу"
У Словаччині заявили, що Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила глава Мінекономіки Словаччини Деніса Сакова.
Подробиці
"Укртранснафта" підтвердила початок "герметизації та заповнення" нафтопроводу "Дружба", і очікується, що поставки до Словаччини відновляться в четвер вранці.
Раніше українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила угорській стороні про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба".
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
А ви порахували скільки треба додаткових "баксів", щоб збити це лайно, яке летить українцям на голови, яке кацапи збудують за гроші отримані від продажу цієї нафти? А в скільки ви оцінюєте життя людини, яка помре від ракет/дронів/найманців?
ЄС хочуть нафту з Рашки не тільки по коррупційним причинам, бо ціна демпінгова і можна і набити кишені. Але ще йтому що це показове приниження України на весь світ. Чому інші країни мають вводити санкції заради України, якщо Україна сама торгує з Росією? Це руйнує весь механізм санкцій,а значить дозволяє Рашці продовжувати війну.
нарешті, зе!гниді повернуть злитки золота, ну і оту мєлочь налічними!!
ну, і?
чекаємо на чергові вброси, що б забовтати цю тему!
хто, перший?
от, нажаль безуглу заштовхали під плінтус....
то ж коли полетять підарські дрони, ракети, по містам знайте хто цьому посприяв.
цього разу відкрито, і ніякі відмазки про вимоги контрактів з єс, вже не канають!!!!
Про це https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/testing-the-waters-on-ukraine-loan/ пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Джерела зазначають, що ЄС готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні письмових заперечень від країн, що були проти цього, зокрема від Угорщини та Словаччини.
Схвалення угоди послами країни ЄС відбувається за письмовою процедурою: заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, а їхня відсутність означає згоду.
Як відомо, сьогодні Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід "Дружба". Джерело: https://censor.net/ua/n3611818
Тобто - тепер треба заарештувати кер-во "Нафтогазу" , чи хто там відпивідає за транзит ?
Тобто ЄС щоб захистити себе дає нам кредити, яке нахабство!
''двушка на москву'' - для банди Зеленського то святе.
А одне цікаве питання напрошується: за чий рахунок ремонт?
"Україна оплатила ремонт труби - щоб росія могла продавати нафту і газ".
За транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» Україні платять компанії-отримувачі з країн ЄС, зокрема угорська компанія MOL, яка подала перші заявки на відновлення постачання після ремонту. Технічні питання та оплату вирішують через «Укртранснафту», яка відновила роботу нафтопроводу.
За підсумками 2024 року Україна отримала майже 10 млрд грн (або близько $250 млн) за транзит російської нафти трубопровідним транспортом.
а тепер для розумiння рiзницi. Лише за липень 2025 року Угорщина імпортувала російську нафту та газ на суму близько 485 млн євро.
Вночі бомбардуємо Туапсе - щоб москалі не отримували грошей за експорт нафти.
Вранці запускаємо транзит російської нафти - щоб москалі отримували грошей за експорт нафти.
Питання.
За шо сидить Шуфрич ?
Казали , що за фінансування агресора ....
Фактично МНП «Дружба» починається на ЛВДС «Самара» (52°59'35.0"N 50°32'18.0"E), куди зходяться нафтопроводи із західносибірською, татарстанською, оренбурзькою, самарською та казахстанською нафтою. Саме тут проходять всі технологічні процеси виготовлення і контролю параметрв торгової марки нафти Urals, яка іде магістральним нафтопроводом Дружба».
З ЛВДС «Самара» МНП «Дружба» виходить двома нитками, які йдуть паралельно, на більшій частині свого шляху через спільні НПСи, і проходячі шість областей рф - Самарську, Пєнзєнську, Тамбовську, Ліпецьку, Орловську, Брянську, і вже після цього заходить на територію України.
Одна нитка: ЛВДС «Самара» - НПС «Красносьолкі» (52°58'03.8"N 49°17'22.9"E) - НПС «Губіно» (53°14'53.0"N 48°38'51.0"E) - ЛВДС «Клін» (53°07'49.1"N 47°33'44.9"E), далі у Пєнзєнській області - НПС «Кузнєцк» (53°04'57.7"N 46°34'05.7"E) - НПС «Кижєватово» (53°11'18.0"N 45°16'18.6"E) - НПС «Ростовка» (53°17'01.0"N 44°01'22.0"E) - НПС «Сосєдка» (ЛВДС «Башмаково» 53°08'21.6"N 42°44'38.8"E), далі у Тамбовській - НПС «Маліновка» (53°00'21.5"N 41°25'56.4"E) - ЛВДС «Нікольскоє» (52°48'04.9"N 40°22'08.0"E), далі у Ліпецькій - НПС «Лубна» (52°48'59.9"N 39°24'16.5"E) - НПС «Становая» (52°45'30.2"N 38°18'29.2"E), далі в Орловській - НПС «Вєрхов'є» (52°50'24.0"N 37°11'52.5"E), далі у Брянськй - ГНПС «Унєча» (52°45'54.8"N 32°56'07.1"E) - НПС «Новозибков» (52°30'29.4"N 32°00'56.8"E) - теріторі України.
Друга нитка: ЛВДС «Самара» - ЛВДС «Лопатіно» (53°04'51.0"N 50°15'15.0"E) - НПС «Сизрань» (53°11'04.8"N 48°34'17.5"E) - ЛВДС «Клін», далі у Пєнзєнській - НПС «Кузнєцк» - НПС «Кіжєватово» - НПС «Ростовка» - НПС «Сосєдка» (ЛВДС «Башмаково»), далі у Тамбовській - ЛВДС «Нікольскоє», далі вЛіпєцькій - НПС «Лубна» - НП «Становая», далі в Орловській - НПС «Вєрхов'є» - ПНПС «Новосьолово» (53°07'08.7"N 36°04'00.3"E), далі у Брянській - НПС «Аксінїно» (53°06'12.7"N 35°05'36.4"E) - НПС «Дєсна» (52°58'21.6"N 34°00'01.5"E) - ГНПС «Унєча» - НПС «Новозибков» - територія України.
Таким чином ми маємо купу точок для регулювання потоку нафти через МНП «Дружба», бо у процесі бойових дій може статись випадкове влучання пів-десятком дронів діпстрайку у якусь НПС «Кіжєватово» на пєнзєнщінє, або «Вєрхов'є» на арловщінє, і тиск у Бродах трохи на декий час може впасти, ну а ми, як кажуть кацапи - «ні сном, ні духом».