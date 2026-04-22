У ЄС розпочали процедуру ухвалення 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" у Брюсселі повідомили три дипломата ЄС на умовах анонімності.

Що відомо

Так, зазначається, що обидва рішення отримали політичне схвалення послами держав ЄС – одноголосно.

Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

Повідомляється, що започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії триватиме 24 години – до 12 години дня 23 квітня (13:00 за київським часом).

Також зауважується, що письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.

Завершення письмової процедури означатиме остаточне ухвалення рішень.

Російська нафта

За інформацією видання, Угорщина та Словаччина чекатимуть, поки російська нафта фізично не надійде на їхню територію відремонтованим нафтогоном "Дружба" – тож остаточного ухвалення рішень варто очікувати не раніше ранку четверга, 23 квітня.

