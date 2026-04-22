У ЄС розпочали процедуру ухвалення 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій проти РФ
Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" у Брюсселі повідомили три дипломата ЄС на умовах анонімності.
Що відомо
Так, зазначається, що обидва рішення отримали політичне схвалення послами держав ЄС – одноголосно.
Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.
Повідомляється, що започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії триватиме 24 години – до 12 години дня 23 квітня (13:00 за київським часом).
Також зауважується, що письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.
Завершення письмової процедури означатиме остаточне ухвалення рішень.
Російська нафта
За інформацією видання, Угорщина та Словаччина чекатимуть, поки російська нафта фізично не надійде на їхню територію відремонтованим нафтогоном "Дружба" – тож остаточного ухвалення рішень варто очікувати не раніше ранку четверга, 23 квітня.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
- Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.
-
Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.
Вини ж розпиналися, що ЄС ніколи не дасть нам цей кредит. А що тепер скажуть?
Методички - в студію!
- Гроші в обмін на м'ясо.
Це гроші на оборону України від кацапні. Тому буде багато кацапського м'яса
- ... неймовірні можливості для розпилу
Допомога ЄС іде з аудитами, умовами і контролем. Це не мішок готівки "на Банкову".
Ви підміняєте поняття. У статті описано шантаж з боку Орбана, а не умови ЄС. Це різні речі.
Водночас посли країн ЄС затвердили виділення Україні 90 млрд євро пільгового кредиту, фактично розблокувавши допомогу Україні. Це рішення було напряму пов'язане із запуском "Дружби".- не підміняйте поняття своєю мозговою діяльністю.(тобто бездіяльністю)???
Покажіть, де в рішенні ЄС написано, що транзит нафти є умовою допомоги - тоді це буде факт, а не ваша маніпулятивна інтерпретація.