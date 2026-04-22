У ЄС розпочали процедуру ухвалення 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій проти РФ

У ЄС розпочали процедуру ухвалення 90 млрд євро для України

Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" у Брюсселі повідомили три дипломата ЄС на умовах анонімності.

Що відомо

Так, зазначається, що обидва рішення отримали політичне схвалення послами держав ЄС – одноголосно.

Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

Повідомляється, що започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії триватиме 24 години – до 12 години дня 23 квітня (13:00 за київським часом).

Також зауважується, що письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.

Завершення письмової процедури означатиме остаточне ухвалення рішень.

Російська нафта

За інформацією видання, Угорщина та Словаччина чекатимуть, поки російська нафта фізично не надійде на їхню територію відремонтованим нафтогоном "Дружба" – тож остаточного ухвалення рішень варто очікувати не раніше ранку четверга, 23 квітня.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

+4
запустили фінансування рашистської машини смерті, чого і вимагав ЄС
22.04.2026 15:26 Відповісти
+3
Гроші в обмін на м"ясо.
22.04.2026 15:10 Відповісти
+3
Ви про що пане? Подумайте на яких умовах дали нам цей кредит. Ми продовжимо в порушення санкцій прокачувати російську нафту до друзів ворога Угорщини і Словаччини? Підрахували скільки росія отримає грогшей за свою нафту при допомозі України? І ЄС не гальмувало виділення нам 90 мільярдів, це робили дві країни - Угорщина і Словаччина і їх вимоги - нафта по "Дружбі". То ж вони свого досягли, а ми?
22.04.2026 15:54 Відповісти
А де кремлеботи?
Вини ж розпиналися, що ЄС ніколи не дасть нам цей кредит. А що тепер скажуть?
Методички - в студію!
22.04.2026 15:03 Відповісти
запустили фінансування рашистської машини смерті, чого і вимагав ЄС
22.04.2026 15:26 Відповісти
Головне не поспішати, це ж не громадяни ЄС гинуть на фронті.
22.04.2026 16:31 Відповісти
Щось слабувато. Крім відвертої маячні поки бачу тільки дві московські тези:
- Гроші в обмін на м'ясо.
Це гроші на оборону України від кацапні. Тому буде багато кацапського м'яса
- ... неймовірні можливості для розпилу
Допомога ЄС іде з аудитами, умовами і контролем. Це не мішок готівки "на Банкову".
22.04.2026 15:44 Відповісти
Ви про що пане? Подумайте на яких умовах дали нам цей кредит. Ми продовжимо в порушення санкцій прокачувати російську нафту до друзів ворога Угорщини і Словаччини? Підрахували скільки росія отримає грогшей за свою нафту при допомозі України? І ЄС не гальмувало виділення нам 90 мільярдів, це робили дві країни - Угорщина і Словаччина і їх вимоги - нафта по "Дружбі". То ж вони свого досягли, а ми?
22.04.2026 15:54 Відповісти
Це маніпуляція. Допомога Україні і транзит російської нафти це різні процеси. Санкції ЄС дозволяють цей транзит, інакше його б просто не було.
22.04.2026 16:03 Відповісти
Ні пане, то Ваші дописи маніпуляція. Якраз Орбан і його дружбан Фіцо гальмували виділення Україні 90 мільярдів за перекритий канал поставки нафти із росії. Замість того, щоб переконати європейських партнерів в нашій правоті наш Лідор пішов іншим шляхом - почав бикувати і обзивати Орбана за його живіт і що дасть його адресу військовим, щоб попрацювали з ним. Це шантаж і погрози і всі європейці, а також опозиція Угорщини стали на бік Орбана. Після цього Зе підібрав свій гонор і ніби виконує волю Мадяра, хоча така сама воля була і у Орбана. А українцям втирає, що то вимога ЄС, щоб дати нам ці гроші. Єс і до цього були не проти, але вето ставили Угорщина і Словаччина.
22.04.2026 16:39 Відповісти
Можете дати конкретне офіційне джерело, де прямо сказано, що допомога Україні пов'язана з транзитом нафти?
22.04.2026 17:59 Відповісти
що куримо...???https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj0v63jm42mo
22.04.2026 20:07 Відповісти
Я вам не раджу курити - це шкідливо для здоров'я і мозкової діяльності зокрема)
Ви підміняєте поняття. У статті описано шантаж з боку Орбана, а не умови ЄС. Це різні речі.
22.04.2026 23:39 Відповісти
Після майже тримісячної перерви нафтопровід "Дружба" знову запрацював. Саме через нього до російського удару 27 січня 2026 року попри війну російська нафта постачалася до Угорщини та Словаччини.

Водночас посли країн ЄС затвердили виділення Україні 90 млрд євро пільгового кредиту, фактично розблокувавши допомогу Україні. Це рішення було напряму пов'язане із запуском "Дружби".- не підміняйте поняття своєю мозговою діяльністю.(тобто бездіяльністю)???
22.04.2026 23:58 Відповісти
"Пов'язане" - не означає "є умовою". Це означає, що Угорщина зняла вето після вирішення свого питання. Але це не робить транзит нафти офіційною умовою допомоги ЄС.
Покажіть, де в рішенні ЄС написано, що транзит нафти є умовою допомоги - тоді це буде факт, а не ваша маніпулятивна інтерпретація.
23.04.2026 10:09 Відповісти
"Пов'язане" - не означає "є умовою".Точно куримо ... " повязаною умовою" його маніпулятивної інтерпретації . було куріння.яке її (маніпулятивну інтерпритацію) і викликало.Це Ваше.Закінчили інтерпритації
23.04.2026 10:37 Відповісти
Гроші в обмін на м"ясо.
22.04.2026 15:10 Відповісти
"Дружбу" пронесло.
22.04.2026 15:12 Відповісти
Ох, на банковій вже потирають рученята - це ж просто таки неймовірні можливості для розпилу
22.04.2026 15:21 Відповісти
22.04.2026 15:25 Відповісти
Снова запретят себе продавать кацапам унитазы?
22.04.2026 15:30 Відповісти
Росія фінансує війну.
22.04.2026 16:42 Відповісти
Ну денех на войну надо всем. Если они у кого то закончатся, то закончится и война. Логично же.
22.04.2026 17:41 Відповісти
 
 