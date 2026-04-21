Зеленський обговорив із Коштою розблокування €90 млрд допомоги для України після ремонту "Дружби"

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро.

Деталі 

"Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз. Антоніу також відзначив наші безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90 мільярдів євро для України: В Єврокомісії очікують першу виплату по кредиту в другому кварталі

Що відомо про кредит

  • Як повідомлялося, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
  • Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
  • При цьому в березні 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив. що влада України має "план Б" на випадок, якщо Угорщина продовжить блокувати виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро ($104 млрд).
  • 14 квітня глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині нова влада країни зніме вето на допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС на переломному етапі щодо кредиту Україні €90 млрд, - глава МЗС Ірландії Макенті

Ніякого ремонту Дружби не може бути! Ми не торгуємо своєю незалежністю!
21.04.2026 18:44 Відповісти
Йому аж свербить отримати ті 90 мільярдів доларів, ти що не уявляєш скільки двушок можна на москву відправити?!
21.04.2026 20:04 Відповісти
А Гроші за нафту для Угорщини, прутін буде отримувати через шламбауми міндіча, чи там зеленський сам визначить???
21.04.2026 18:47 Відповісти
грошима буде займатися "Ощад"
21.04.2026 19:04 Відповісти
Зеленського і сім менеджерів пошліть нах.й. вони не мають мати доступ до цих грошей!
21.04.2026 19:15 Відповісти
Гроші (90 млрд) казали будуть ще пів року затримувати у ЄС. До чого балачки біля Дружби? Вранці гроші, ввечорі...
21.04.2026 19:31 Відповісти
Що не зробиш заради грошей !
21.04.2026 20:49 Відповісти
Омана оманою оманить.
21.04.2026 21:54 Відповісти
 
 