Зеленський обговорив із Коштою розблокування €90 млрд допомоги для України після ремонту "Дружби"
Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз. Антоніу також відзначив наші безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена", - заявив Зеленський.
Що відомо про кредит
- Як повідомлялося, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
- Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
- При цьому в березні 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив. що влада України має "план Б" на випадок, якщо Угорщина продовжить блокувати виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро ($104 млрд).
- 14 квітня глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині нова влада країни зніме вето на допомогу Україні.
