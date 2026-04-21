Зеленский обсудил с Коштой разблокирование €90 млрд помощи для Украины после ремонта "Дружбы"

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой вопрос о разблокировании финансового пакета помощи на 90 млрд евро.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Украина выполнила то, с чем к нам обращался Евросоюз. Антониу также отметил наши договоренности в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива. Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время. Важно, чтобы Европа была объединенной и защищенной", — заявил Зеленский.

Что известно о кредите

Как сообщалось, президент Европейского парламента Роберта Метцола 24 февраля подписала кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Напомним, 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией. При этом покупать оружие можно только у стран ЕС. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных потребностей в 2026-2027 годах.

При этом в марте 2026 года глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что у властей Украины есть "план Б" на случай, если Венгрия продолжит блокировать выделение кредита в размере 90 млрд евро ($104 млрд).

14 апреля глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии новая власть страны снимет вето на помощь Украине.

