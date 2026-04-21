Зеленский обсудил с Коштой разблокирование €90 млрд помощи для Украины после ремонта "Дружбы"

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой вопрос о разблокировании финансового пакета помощи на 90 млрд евро.

Детали 

"Украина выполнила то, с чем к нам обращался Евросоюз. Антониу также отметил наши договоренности в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива. Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время. Важно, чтобы Европа была объединенной и защищенной", — заявил Зеленский.

Что известно о кредите

  • Как сообщалось, президент Европейского парламента Роберта Метцола 24 февраля подписала кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
  • Напомним, 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией. При этом покупать оружие можно только у стран ЕС. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных потребностей в 2026-2027 годах.
  • При этом в марте 2026 года глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что у властей Украины есть "план Б" на случай, если Венгрия продолжит блокировать выделение кредита в размере 90 млрд евро ($104 млрд).
  • 14 апреля глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии новая власть страны снимет вето на помощь Украине.

Ніякого ремонту Дружби не може бути! Ми не торгуємо своєю незалежністю!
21.04.2026 18:44 Ответить
А Гроші за нафту для Угорщини, прутін буде отримувати через шламбауми міндіча, чи там зеленський сам визначить???
21.04.2026 18:47 Ответить
грошима буде займатися "Ощад"
21.04.2026 19:04 Ответить
Зеленського і сім менеджерів пошліть нах.й. вони не мають мати доступ до цих грошей!
21.04.2026 19:15 Ответить
Гроші (90 млрд) казали будуть ще пів року затримувати у ЄС. До чого балачки біля Дружби? Вранці гроші, ввечорі...
21.04.2026 19:31 Ответить
 
 