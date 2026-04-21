ЕС на переломном этапе в отношении кредита Украине в размере 90 млрд евро, - глава МИД Ирландии Макенти

Кредит Украине €90 млрд: в ЕС продолжаются ключевые обсуждения — МИД Ирландии

Глава МИД Ирландии Хелен Макенти заявила, что Евросоюз близок к принятию решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Чрезвычайно важно, чтобы Европейский Союз достиг прогресса в вопросе кредита в 90 миллиардов евро, чтобы мы продвинулись с 20-м пакетом санкций и чтобы мы смогли оказать как можно большее давление на Россию... И совершенно очевидно, что мы находимся в переломный момент, когда этот кредит крайне необходим", - сказала Макенти.

Сигналы о сотрудничестве Венгрии с ЕС

Она заявила, что положительно воспринимает позицию кандидата на пост министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан, с которой она недавно беседовала.

По словам Макенти, позиция нового венгерского правительства ясна - оно заявляет о готовности к сотрудничеству с Европейским Союзом и поддерживает скорейшее внедрение уже согласованного кредитного соглашения.

"Я надеюсь, что мы увидим разблокирование средств, но не менее важно - продвижение к 20-му пакету санкций…Мы должны сохранять это давление на Россию", - подчеркнула Макенти и добавила, что санкции работают.

Макенти также упомянула недавние контакты с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, это подтвердило необходимость в кредите – не только для обороны, но и для восстановления критической инфраструктуры, которая подвергается постоянным разрушениям из-за действий России.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
  • Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

  • Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

а чи не сам ЄС на переломі?
хз мо і праві були британці, з цього роя не буде не х..іба.
21.04.2026 13:31 Ответить
на переломному потужному невідворотному практично незупинному ось-ось практично післязавтра розглянуть форму платіжки мамой клянусь...
21.04.2026 13:32 Ответить
Ломають мабуть навпіл ті єври.
21.04.2026 13:34 Ответить
так справа зовсім не в прорашистському орбані....Орбан був для ЄС РУЧНИМ ТОРМОЗОМ У НАДАННІ УКРАЇНІ ЯК ФІНАНСОВО.ТАК І ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ...
21.04.2026 13:37 Ответить
Это правильно нужно сначала сами поделить. )
21.04.2026 13:57 Ответить
Сьогодні 21. Саме сьогодні, тиждень тому пообіцяли розблокувати надання коштів і прийняти остаточне рішення.
Сьогодні, 21. Але знов за рибу гроші. Брехня і є основний інстинкт.європи
21.04.2026 14:24 Ответить
 
 