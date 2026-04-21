ЕС на переломном этапе в отношении кредита Украине в размере 90 млрд евро, - глава МИД Ирландии Макенти
Глава МИД Ирландии Хелен Макенти заявила, что Евросоюз близок к принятию решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
"Чрезвычайно важно, чтобы Европейский Союз достиг прогресса в вопросе кредита в 90 миллиардов евро, чтобы мы продвинулись с 20-м пакетом санкций и чтобы мы смогли оказать как можно большее давление на Россию... И совершенно очевидно, что мы находимся в переломный момент, когда этот кредит крайне необходим", - сказала Макенти.
Сигналы о сотрудничестве Венгрии с ЕС
Она заявила, что положительно воспринимает позицию кандидата на пост министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан, с которой она недавно беседовала.
По словам Макенти, позиция нового венгерского правительства ясна - оно заявляет о готовности к сотрудничеству с Европейским Союзом и поддерживает скорейшее внедрение уже согласованного кредитного соглашения.
"Я надеюсь, что мы увидим разблокирование средств, но не менее важно - продвижение к 20-му пакету санкций…Мы должны сохранять это давление на Россию", - подчеркнула Макенти и добавила, что санкции работают.
Макенти также упомянула недавние контакты с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, это подтвердило необходимость в кредите – не только для обороны, но и для восстановления критической инфраструктуры, которая подвергается постоянным разрушениям из-за действий России.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
- Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.
-
Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хз мо і праві були британці, з цього роя не буде не х..іба.
Сьогодні, 21. Але знов за рибу гроші. Брехня і є основний інстинкт.європи