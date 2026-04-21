ЄС на переломному етапі щодо кредиту Україні €90 млрд, - глава МЗС Ірландії Макенті

Кредит Україні €90 млрд: у ЄС тривають ключові обговорення — МЗС Ірландії

Глава МЗС Ірландії Гелен Макенті заявила, що Євросоюз наближається до рішення щодо надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

"Надзвичайно важливо, щоб Європейський Союз досяг прогресу щодо кредиту в 90 мільярдів євро, щоб ми просунулися із 20 пакетом санкцій і щоб ми змогли чинити якомога більший тиск на Росію... І абсолютно очевидно, що ми перебуваємо в переломному моменті, коли цей кредит є вкрай необхідним", - сказала Макенті.

Сигнали про співпрацю Угорщини з ЄС

Вона заявила, що позитивно сприймає позицію кандидатки на посаду міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан, з якою вона нещодавно мала розмову.

За словами Макенті, комунікація з боку нового угорського уряду є чіткою - він декларує готовність до співпраці з Європейським Союзом і підтримує швидке впровадження вже погодженої кредитної угоди.

"Я сподіваюся, що ми побачимо розблокування коштів, але не менш важливо - просування до 20 пакета санкцій… Ми повинні зберігати цей тиск на Росію", - підкреслила Макенті та додала, що санкції працюють.

Макенті також згадала нещодавні контакти з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Президентом Володимиром Зеленським. За її словами, це підтвердило потребу у кредиті – не лише для оборони, а й для відновлення критичної інфраструктури, що зазнає постійних руйнувань через дії Росії.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

а чи не сам ЄС на переломі?
хз мо і праві були британці, з цього роя не буде не х..іба.
21.04.2026 13:31 Відповісти
на переломному потужному невідворотному практично незупинному ось-ось практично післязавтра розглянуть форму платіжки мамой клянусь...
21.04.2026 13:32 Відповісти
Ломають мабуть навпіл ті єври.
21.04.2026 13:34 Відповісти
так справа зовсім не в прорашистському орбані....Орбан був для ЄС РУЧНИМ ТОРМОЗОМ У НАДАННІ УКРАЇНІ ЯК ФІНАНСОВО.ТАК І ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ...
21.04.2026 13:37 Відповісти
Это правильно нужно сначала сами поделить. )
21.04.2026 13:57 Відповісти
Сьогодні 21. Саме сьогодні, тиждень тому пообіцяли розблокувати надання коштів і прийняти остаточне рішення.
Сьогодні, 21. Але знов за рибу гроші. Брехня і є основний інстинкт.європи
21.04.2026 14:24 Відповісти
 
 