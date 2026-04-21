ЄС на переломному етапі щодо кредиту Україні €90 млрд, - глава МЗС Ірландії Макенті

Глава МЗС Ірландії Гелен Макенті заявила, що Євросоюз наближається до рішення щодо надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Як інформує Укрінформ.

"Надзвичайно важливо, щоб Європейський Союз досяг прогресу щодо кредиту в 90 мільярдів євро, щоб ми просунулися із 20 пакетом санкцій і щоб ми змогли чинити якомога більший тиск на Росію... І абсолютно очевидно, що ми перебуваємо в переломному моменті, коли цей кредит є вкрай необхідним", - сказала Макенті.

Сигнали про співпрацю Угорщини з ЄС

Вона заявила, що позитивно сприймає позицію кандидатки на посаду міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан, з якою вона нещодавно мала розмову.

За словами Макенті, комунікація з боку нового угорського уряду є чіткою - він декларує готовність до співпраці з Європейським Союзом і підтримує швидке впровадження вже погодженої кредитної угоди.

"Я сподіваюся, що ми побачимо розблокування коштів, але не менш важливо - просування до 20 пакета санкцій… Ми повинні зберігати цей тиск на Росію", - підкреслила Макенті та додала, що санкції працюють.

Макенті також згадала нещодавні контакти з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Президентом Володимиром Зеленським. За її словами, це підтвердило потребу у кредиті – не лише для оборони, а й для відновлення критичної інфраструктури, що зазнає постійних руйнувань через дії Росії.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

