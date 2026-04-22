В ЕС начали процедуру утверждения 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций против РФ

Послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" в Брюсселе сообщили три дипломата ЕС на условиях анонимности.

Что известно

Так, отмечается, что оба решения получили политическое одобрение послов государств ЕС – единогласно.

Письменная процедура означает, что послы всех 27 государств ЕС должны поставить подписи под документом или обосновать отказ от его принятия.

Сообщается, что начатая письменная процедура для принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы и 20-й пакет санкций ЕС против России продлится 24 часа – до 12 часов дня 23 апреля (13:00 по киевскому времени).

Читайте: ЕС может одобрить 90 млрд евро для Украины уже сегодня, - Politico

Также отмечается, что письменная процедура может завершиться раньше установленного срока, если все государства поставят свои подписи.

Завершение письменной процедуры будет означать окончательное принятие решений.

Российская нефть

По информации издания, Венгрия и Словакия будут ждать, пока российская нефть физически не поступит на их территорию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба" – поэтому окончательного принятия решений стоит ожидать не раньше утра четверга, 23 апреля.

Читайте также: Зеленский обсудил с Коштой разблокирование €90 млрд помощи для Украины после ремонта "Дружбы"

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
  • Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

  • Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

  • Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что после падения правительства Орбана у Евросоюза появился шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.

А де кремлеботи?
Вини ж розпиналися, що ЄС ніколи не дасть нам цей кредит. А що тепер скажуть?
Методички - в студію!
показать весь комментарий
22.04.2026 15:03
запустили фінансування рашистської машини смерті, чого і вимагав ЄС
показать весь комментарий
22.04.2026 15:26
Гроші в обмін на м"ясо.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:10
"Дружбу" пронесло.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:12
Ох, на банковій вже потирають рученята - це ж просто таки неймовірні можливості для розпилу
показать весь комментарий
22.04.2026 15:21
показать весь комментарий
22.04.2026 15:25
Снова запретят себе продавать кацапам унитазы?
показать весь комментарий
22.04.2026 15:30
 
 