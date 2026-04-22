Уже идет выполнение договоренности с ЕС о разблокировании 90 млрд евро для Украины и нового пакета санкций против РФ, - Зеленский
В настоящее время фактически уже осуществляется выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года, а также нового пакета санкций против России в связи с этой войной.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Заем для Украины
"Разблокировка — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными", — отметил Зеленский.
Он отметил, что Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба".
"Рассчитываем, что и со стороны Европы будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно", - добавил президент.
Также Зеленский анонсировал разговор с лидерами Европы об открытии кластеров для Украины, отметив, что условия для этого уже реализованы.
Санкции против РФ
Также продолжается работа по ужесточению санкций против России и по дальнейшему развитию европейской энергетической системы таким образом, чтобы Россия лишилась возможности манипулировать энергопоставками в Европу.
"Спасибо всем, кто помогает! Сегодня и завтра – особенно важные дни для нашей европейской дипломатии. Слава Украине!" – добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
очень харашо, владімір!!!
освоятьзміндічать на теренах Неньки, чи вправляться і душєчкі на маскву переправлять?
Наскільки його стало?
Нафтопровід Дружба зарезервований касапами до 2030, через продовження угоди в 2020.