Україна отримала змістовні запити щодо безпеки від держав Африки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність.
Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах", - зазначив він.
З ким контактує Україна?
За словами президента Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.
"Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання. Слава Україні!" - підсумував він.
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