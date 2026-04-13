УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11885 відвідувачів онлайн
Новини Допомога України країнам Близького Сходу
1 671 24

Україна отримала змістовні запити щодо безпеки від держав Африки, - Зеленський

Зеленський заслухав Умєрова щодо допомоги Близькому Сходу

Президент Володимир Зеленський заслухав секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність.

Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський розповів про інтерес в Азії щодо безпекових можливостей України: Вже є перші домовленості

З ким контактує Україна?

За словами президента Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

"Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання. Слава Україні!" - підсумував він.

Також читайте: Наслідки війни в Ірані: Китай рекордно збільшив експорт електромобілів

Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Близький Схід (366) Умєров Рустем (907)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А що там по захисту українців? Захищені всі?
показати весь коментар
13.04.2026 12:46 Відповісти
+16
Вкраїнчик почекає, бо вождю племені баблом запахло...
показати весь коментар
13.04.2026 12:53 Відповісти
+13
Нехай обирають його вождем племені і забирають собі! Можуть, навіть, приготувати з нього обід!
показати весь коментар
13.04.2026 12:49 Відповісти

Завантаження...

 
 