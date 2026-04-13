Украина получила содержательные запросы по вопросам безопасности от государств Африки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость.

Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях", – отметил он.

С кем контактирует Украина?

По словам президента, Украина находится в контакте по вопросам безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

"У нас есть запросы о взаимодействии с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от государств Африки. Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины доработать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и подготовить их к подписанию. Слава Украине!" – подытожил он.

