РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13988 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
1 049 22

Украина получила содержательные запросы по вопросам безопасности от государств Африки, - Зеленский

Зеленский заслушал Умерова по вопросу помощи Ближнему Востоку

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость.

Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях", – отметил он.

С кем контактирует Украина?

По словам президента, Украина находится в контакте по вопросам безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

"У нас есть запросы о взаимодействии с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от государств Африки. Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины доработать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и подготовить их к подписанию. Слава Украине!" – подытожил он.

Автор: 

Зеленский Владимир Ближний Восток Умеров Рустем
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Вкраїнчик почекає, бо вождю племені баблом запахло...
показать весь комментарий
13.04.2026 12:53 Ответить
+12
А що там по захисту українців? Захищені всі?
показать весь комментарий
13.04.2026 12:46 Ответить
+12
Нехай обирають його вождем племені і забирають собі! Можуть, навіть, приготувати з нього обід!
показать весь комментарий
13.04.2026 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
"Вкраїнчик". Де ви цю мєрзость берете? Прямо з Кремля? Тьфу...
показать весь комментарий
13.04.2026 13:22 Ответить
Пан живе у світі пухнастих зайчиків і єдинорогів у вишиванках?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:31 Ответить
Розкидаєм сітки по всьому світу - нігуя собі в нас замашки!
показать весь комментарий
13.04.2026 12:47 Ответить
Станом на початок квітня 2026 року, у резервному фонді державного бюджету України залишилося близько 0,5-0,7 млрд грн із запланованих на рік 49,42 млрд грн. Уряд витратив понад 98% закладених коштів за перші три місяці року, що становить майже весь річний резерв - нігуя собі в нас замашки!
показать весь комментарий
13.04.2026 12:53 Ответить
Ше не вечір - ось угорців вболтаєм
показать весь комментарий
13.04.2026 12:54 Ответить
показать весь комментарий
Я так розумію, Зеля підшуковує по всьому світу для українців ''землю обітованну'' куди українці зможуть роз'їхатись коли він підпише капітуляцію?
показать весь комментарий
13.04.2026 12:49 Ответить
"Змістовні драфти" - це вам не хухри-мухри, 48-м безпекових угод самі себе не підпишуть...
показать весь комментарий
13.04.2026 12:51 Ответить
А що війна в Україні вже закінчилася ?
Після арабів тепер в пріоритеті Африка !
показать весь комментарий
13.04.2026 12:53 Ответить
Там-тами можна буде вигідно продати
показать весь комментарий
13.04.2026 13:02 Ответить
це навіть не кловун, це калірований двбойоб.
показать весь комментарий
13.04.2026 12:54 Ответить
Може на подяку навчать його грати на бубні.)
показать весь комментарий
13.04.2026 12:55 Ответить
Без рук.
показать весь комментарий
13.04.2026 13:06 Ответить
Поїдь в будь яку із цих держав і скажи чи там безпечно? Скільки днів проживеш, щоб тебе не вбили і не пограбували
показать весь комментарий
13.04.2026 13:11 Ответить
Зачем далеко ехать. Хай по селу пройдётся, где всех мужиков ТЦК выгребло, под ручку с Сырком да без охраны.
показать весь комментарий
13.04.2026 13:27 Ответить
У 24 році 96 країн дали гарантії безпеки Україні на форумі котрий проводив гнида та дермак та розповідали шо вони зроблять набагато краще ніж Порошенко у Мінську. Серед них були і країни Африки. Так шо ж пішло не так, коли ті гаранти самі потребують безпеки. Зробили гарантії, два гвидони.
показать весь комментарий
13.04.2026 13:30 Ответить
А ми не негри? Може спочатку захиститикожнемісто і село України?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:42 Ответить
Занюханий дятел, в Україні війна а воно носа встромляє куди не треба! Що там по оману, який пункт?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:52 Ответить
 
 