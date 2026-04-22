Готовим новые двусторонние соглашения в сфере безопасности со странами Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова по итогам второго этапа его работы с регионом Ближнего Востока и Персидского залива, а также с другими странами, которые сталкиваются с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за войны в Иране.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ
Укрепление двустороннего сотрудничества
"Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь мы прорабатываем параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами. На основе уже конкретного опыта работы наших экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовим усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества, и есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь", — рассказал президент.
Работа экспертных и военных команд
Зеленский сообщил, что секретарь СНБО доложил также о результатах работы всех наших экспертных и военных команд в регионе.
"Благодарен каждой стране и всем лидерам за уважение к нашим людям и взаимность в сотрудничестве", - добавил он.
Новые договоренности по безопасности
Кроме того, Зеленский и Умеров обсудили задачи также по Европе – после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.
"Только с украинским опытом в сфере безопасности защита Европы может быть действительно надежной. Готовим и новые наши двусторонние договоренности по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашего взаимодействия в сфере безопасности и формате Drone Deal. Слава Украине!" — рассказал президент.
