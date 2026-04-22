Украине сейчас больше нужны ракеты для системы Patriot, а не пусковые установки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине сейчас нужны ракеты для системы ПВО Patriot.
Об этом он сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.
Ракеты
На вопрос, обсуждал ли он с премьером Нидерландов возможность передачи системы Patriot, которую Амстердам недавно приобрел у США, Зеленский ответил:
"Конечно, мы очень этого хотим. Но сейчас мы говорим не о системах, мы говорим о ракетах. Системы важны, но сегодня ракеты важнее, поэтому несколько раз этой зимой у нас были системы, и они иногда оставались пустыми".
Ситуация на фронте
"Этой зимой было очень тяжело, но ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние 10 месяцев", — сказал он.
Зеленский отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы лично общаться с военными и узнавать об их потребностях. По его словам, это важно для поддержания боевого духа: "Они устали, но сильны. Боевой дух высокий".
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский, комментируя задержку поставок ракет для Patriot, отмечал, что у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем.
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
- 10 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot.
