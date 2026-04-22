Украине сейчас больше нужны ракеты для системы Patriot, а не пусковые установки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине сейчас нужны ракеты для системы ПВО Patriot.

Об этом он сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, обсуждал ли он с премьером Нидерландов возможность передачи системы Patriot, которую Амстердам недавно приобрел у США, Зеленский ответил:

"Конечно, мы очень этого хотим. Но сейчас мы говорим не о системах, мы говорим о ракетах. Системы важны, но сегодня ракеты важнее, поэтому несколько раз этой зимой у нас были системы, и они иногда оставались пустыми".

Ситуация на фронте

"Этой зимой было очень тяжело, но ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние 10 месяцев", — сказал он.

Зеленский отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы лично общаться с военными и узнавать об их потребностях. По его словам, это важно для поддержания боевого духа: "Они устали, но сильны. Боевой дух высокий".

