Украине сейчас больше нужны ракеты для системы Patriot, а не пусковые установки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине сейчас нужны ракеты для системы ПВО Patriot.

Об этом он сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, обсуждал ли он с премьером Нидерландов возможность передачи системы Patriot, которую Амстердам недавно приобрел у США, Зеленский ответил:

"Конечно, мы очень этого хотим. Но сейчас мы говорим не о системах, мы говорим о ракетах. Системы важны, но сегодня ракеты важнее, поэтому несколько раз этой зимой у нас были системы, и они иногда оставались пустыми".

"Этой зимой было очень тяжело, но ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние 10 месяцев", — сказал он.

Зеленский отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы лично общаться с военными и узнавать об их потребностях. По его словам, это важно для поддержания боевого духа: "Они устали, но сильны. Боевой дух высокий". 

+5
Ну , давай , ******@й далі , що в нас є і чого нема
22.04.2026 17:44 Ответить
+5
в наступному інтерв'ю він планує розповісти партнерам де саме найбільших дефіцит ракет, а де знову установки стоять не заряджені. ну щоб прискорити поставки.
22.04.2026 17:46 Ответить
+4
"но 90 млрд. - вперёд!" ))
22.04.2026 17:41 Ответить
22.04.2026 17:41 Ответить
Потрібно ракети до Петріот - так їх араби - всі 800 вистріляли а Україна за 4 р - 600
22.04.2026 17:44 Ответить
Зегевара правильно делает, шо п@ит в открытую про информацию с грифом "совершенно секретно". Пусть враг боится, так сказать.
22.04.2026 17:44 Ответить
22.04.2026 17:46 Ответить
22.04.2026 17:44 Ответить
а що зефламингго не літають??
22.04.2026 17:44 Ответить
Довбню зеленошкірий ти хоч знаєш чим ракета відрізняється від системи .
22.04.2026 17:46 Ответить
Напевно колір другий
22.04.2026 17:49 Ответить
Якби він у чомусь розбирався, тоді можна було б і слухати. Бери що дають, бо взагалі пошлють.
22.04.2026 17:46 Ответить
***** тебе вже давно почув, потужне 3,14здякало.
22.04.2026 17:56 Ответить
Так унас i томагавкiв нема(( ТААD також...
22.04.2026 18:06 Ответить
Україні зараз більше потрібні квалiфiкованi кадри в управлiннi державою, решта похiдна.
Мантри то з Мудi.
22.04.2026 18:06 Ответить
Тата, у мене подруга Тата. Вiрменка.
22.04.2026 18:31 Ответить
повне iмя Татевiк.
22.04.2026 18:32 Ответить
Та і взагалі

"Україна готує власний аналог Patriot"Зеленський "За словами Глави держави, Україна має намір розробити власну антибалістичну систему"
22.04.2026 18:06 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/antibalistichna-sistema-ukrajini-zelenskiy-anonsuvav-peregovori-z-yevropoyu-50601550.html
22.04.2026 18:16 Ответить
Ну і ти не отримав їх з країн Близького Сходу ?відправивши туди дрони перехоплювачі і сотні наших операторів .
22.04.2026 18:17 Ответить
Україні потрібен новий президент,а не ганебна пародія у вигляді зеленського.
22.04.2026 18:33 Ответить
 
 