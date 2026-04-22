Новости ПВО Украины дефицит ракет для систем ПВО
Запасы противоракетной ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности обстрелов, — Зеленский

Укрепление украинской ПВО и оборонной промышленности

Запасы средств противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть в любой момент из-за интенсивности российских воздушных атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Глава государства отметил, что у Украины есть решения для борьбы с дронами, но остро нуждается в противоракетной ПВО.

"У нас есть все, чтобы уничтожать "Шахеды", но нет достаточного количества систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — пояснил он.

По его словам, потребность в ПВО напрямую зависит от интенсивности российских атак, которые продолжаются фактически непрерывно.

Зеленский Владимир (24007) ПВО (3607) война в Украине (8088)
Військова таємниця: "Нє, нє слишал". Може звіт вже на електронку у фсб відправиш.
22.04.2026 19:07 Ответить
Кращого агента рашки годі й придумати..
22.04.2026 19:14 Ответить
Де ЗКР "Кільчень" і ЗРК "Корал" ?
22.04.2026 19:08 Ответить
Військова таємниця: "Нє, нє слишал". Може звіт вже на електронку у фсб відправиш.
22.04.2026 19:07 Ответить
Це і є наслідки, блокування зеленським, роботи підприємств ОПК України з 2019 року та ДОЗ!!!
Генпрокурор та керівники ДБР і БЕБ з панятими, ще не прийшли, як і обіцяв на 💯%🤑🤑🤑 отой на посаді в ГПУ?????
22.04.2026 19:37 Ответить
Як ти вже заїбав зливати інформацію про обороздатність держави в ЗМІ! Куди і коли цього разу намилишся від массованох ракетно-дроновох атаків кацапів по Україні? В Оман, чи Ізраїль. Коли нам чекати? 🤬
22.04.2026 19:38 Ответить
і тоді внєзапно навкруги мене не буде жодного Петріоту.

тобто не зміниться нічого
22.04.2026 19:07 Ответить
Де ЗКР "Кільчень" і ЗРК "Корал" ?
22.04.2026 19:08 Ответить
Про першу можна забути. Другу ніби лише зараз починають разом з іспанцями робити. Але коли воно піде в серію, (якщо взагалі піде) невідомо.
22.04.2026 19:11 Ответить
10-15 лет и все будет(при удачных обстоятельствах). Держитесь там.
22.04.2026 19:31 Ответить
дєнєг нєт, но ви дєржитєсь. удачі вам і харошева настраєнія
22.04.2026 19:42 Ответить
Та отож.
22.04.2026 19:45 Ответить
З якого часу Президент?. не доходиля?
22.04.2026 19:09 Ответить
Тепер дошло. влада, хочу в руках.
22.04.2026 19:10 Ответить
А шо там твої родичі? Може поділяться своїми пращами та стрілами?
22.04.2026 19:09 Ответить
Де "Кольчуга-2" ?
22.04.2026 19:10 Ответить
Там де ключ на 32.
22.04.2026 19:11 Ответить
22.04.2026 19:14 Ответить
https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/ «КОЛЬЧУГА». ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
22.04.2026 19:18 Ответить
так це було ще до Пришестя
22.04.2026 19:30 Ответить
Та отож
22.04.2026 19:31 Ответить
який сенс писати про те, як було до найвеличнішого ?

може ти проти єднання ?
22.04.2026 19:41 Ответить
А вот это не стоит).
22.04.2026 19:55 Ответить
Уhttps://autoconsulting.ua/article.php?sid=36500 кроборонпром" готов начать производство "Кольчуга-2"
22.04.2026 19:14 Ответить
Це ти що даєш рашистам сигнал що можна обстрілювати Україну ? він справді довбень, чи робить це свідомо , за що Україні ось це .
22.04.2026 19:13 Ответить
"рускіє ітак фсьо знают!"
22.04.2026 19:24 Ответить
Кращого агента рашки годі й придумати..
22.04.2026 19:14 Ответить
Боже яким вумним став зєля, аж страшно ! А коли Чонгар розміновував і Україну кацапам здавав? Де був той розум? А коли закривав ракетні програми? А коли на пару з єрмаком розкрадали державний бюджет?
А тепер, раптом став державником в захисником семітів . Але ж семіти не є не є українськими громадянами . Зеля опамятайся , бо від твоїх розумів і ТЦК в українців сраки горять . І терпець рано чи пізно закінчиться і побіжиш ти в Ізраїль як янукович до ***** в Ростов.
22.04.2026 19:16 Ответить
Набагато дешевше і еффективніше зупинити інтенсивність російських повітряних атак - обстрілюючи російські заводи і бази.
22.04.2026 19:18 Ответить
Зєля, не грай вар'я́та. Українці знають, що усі запаси протибалістичної ППО ти прикопав під асфальтом. На чорний день?
Кур-р-рва...
22.04.2026 19:25 Ответить
З таким інформатором росіі і розвідку мати не треба . Цей дурень завчасно про все розказує сам....
22.04.2026 19:29 Ответить
Не бійся Зеля. По ''дружбі'' рашисти не попадуть. Ти ще рашистам газ ввімкни
22.04.2026 19:33 Ответить
І пошлеш Арахамію в Туреччину домовлятися про мир, на що і розраховує Трамп...
22.04.2026 19:36 Ответить
Все докладай в Кремля, як твій дурак Федоров та Сирський.
22.04.2026 19:40 Ответить
 
 