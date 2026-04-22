Запасы противоракетной ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности обстрелов, — Зеленский
Запасы средств противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть в любой момент из-за интенсивности российских воздушных атак.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Глава государства отметил, что у Украины есть решения для борьбы с дронами, но остро нуждается в противоракетной ПВО.
"У нас есть все, чтобы уничтожать "Шахеды", но нет достаточного количества систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — пояснил он.
По его словам, потребность в ПВО напрямую зависит от интенсивности российских атак, которые продолжаются фактически непрерывно.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский, комментируя задержку поставок ракет для Patriot, отмечал, что у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем.
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
- 10 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot.
Генпрокурор та керівники ДБР і БЕБ з панятими, ще не прийшли, як і обіцяв на 💯%🤑🤑🤑 отой на посаді в ГПУ?????
тобто не зміниться нічого
може ти проти єднання ?
А тепер, раптом став державником в захисником семітів . Але ж семіти не є не є українськими громадянами . Зеля опамятайся , бо від твоїх розумів і ТЦК в українців сраки горять . І терпець рано чи пізно закінчиться і побіжиш ти в Ізраїль як янукович до ***** в Ростов.
Кур-р-рва...