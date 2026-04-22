Запасы противоракетной ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности обстрелов, — Зеленский

Запасы средств противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть в любой момент из-за интенсивности российских воздушных атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью авторской программе Buitenhof на нидерландском ТВ, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что у Украины есть решения для борьбы с дронами, но остро нуждается в противоракетной ПВО.

"У нас есть все, чтобы уничтожать "Шахеды", но нет достаточного количества систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — пояснил он.

По его словам, потребность в ПВО напрямую зависит от интенсивности российских атак, которые продолжаются фактически непрерывно.

