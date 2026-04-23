РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15959 посетителей онлайн
Новости Видео ПВО Украины
238 0

Минус 11 "Шахедов" и 4 дрона-разведчика: боевая работа операторов ПКШР "Стрикс". ВИДЕО

Подразделения противовоздушной обороны продолжают эффективно отражать массированные атаки российских террористов, которые всё чаще применяют комбинированные удары с использованием дронов различных типов. Об очередных успехах в защите украинского неба сообщили операторы ПКШР "Стрикс". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря своевременной поддержке и обеспечению защитникам удалось ликвидировать значительное количество вражеских целей, угрожавших мирным городам и инфраструктуре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перечень уничтоженных целей:

  • Ударные БПЛА: 11 единиц типа "Shahed" (Герань-2);

  • Дроны-разведчики: 2 единицы "Zala" и 1 единица "Supercam", которые враг использует для корректировки огня;

  • Имитационные цели: 1 единица "Гербера" (дешевый аналог "Шахеда", используемый для истощения ПВО).

Смотрите: Экипаж "Сапсан" с помощью дрона-перехватчика STING сбил российский "Шахед" с ракетой Р-60. ВИДЕО

Читайте также: Запасы противоракетной ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности обстрелов, — Зеленский

Автор: 

ПВО (3612) уничтожение (9623) Шахед (2115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 