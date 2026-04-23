Минус 11 "Шахедов" и 4 дрона-разведчика: боевая работа операторов ПКШР "Стрикс". ВИДЕО
Подразделения противовоздушной обороны продолжают эффективно отражать массированные атаки российских террористов, которые всё чаще применяют комбинированные удары с использованием дронов различных типов. Об очередных успехах в защите украинского неба сообщили операторы ПКШР "Стрикс". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Благодаря своевременной поддержке и обеспечению защитникам удалось ликвидировать значительное количество вражеских целей, угрожавших мирным городам и инфраструктуре.
Перечень уничтоженных целей:
-
Ударные БПЛА: 11 единиц типа "Shahed" (Герань-2);
-
Дроны-разведчики: 2 единицы "Zala" и 1 единица "Supercam", которые враг использует для корректировки огня;
-
Имитационные цели: 1 единица "Гербера" (дешевый аналог "Шахеда", используемый для истощения ПВО).
