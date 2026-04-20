Совет Безопасности ООН соберется из-за ударов РФ по Украине

20 апреля Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу последних атак РФ на украинские города по запросу Украины.

В секретариате Совбеза сообщили, что запрос на проведение заседания "поступил от Украины после масштабных российских авиаударов по Днепру и другим городам Украины", которые произошли 14 апреля.

Члены Совбеза – Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания – поддержали этот запрос. Ожидается, что с докладами выступят помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Заседание Совбеза начнется в 15:00 (22:00 по киевскому времени).

Что предшествовало?

Днем 14 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых, 10 - в "тяжелом" состоянии, вспыхнул пожар.

В Києві засідання провести не бажають? Виїзне? А потім турне по Україні.
20.04.2026 07:08 Ответить
А до чого тут вони? В їх країнах, немає війни. Їх мешканці сплять спокійно, встають вранці і йдуть на роботу, а діти до школи і в садочки. Хіба представникии ООН вибирали нам Голобородьку у 2019 році? Хіба вони розміновували Чонгар і акваторію Азовського моря? Хіба вони закатували в асфальт ракетні програми і відводили наші війська та брехали, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається і потрібно подивитися в очі Пуйла і там побачити мир? Лідери всіх країн світу це почули від Голобородька, якого вибрали 73% населення(з тих, хто прийшов на вибори), народу ж видніше, хто має ними керувати?
20.04.2026 09:38 Ответить
Стурбувались. Ударять резолюцією по балістиці
Якщо Ні...ззя промовчить
20.04.2026 08:42 Ответить
через касапів та китайозів жодної резолюції не буде.Буде просто "апагаваріть"
20.04.2026 09:05 Ответить
Безглузде збіговисько безпорадних нікчем.
20.04.2026 09:11 Ответить
 
 