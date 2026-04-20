Совет Безопасности ООН соберется из-за ударов РФ по Украине
20 апреля Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу последних атак РФ на украинские города по запросу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
В секретариате Совбеза сообщили, что запрос на проведение заседания "поступил от Украины после масштабных российских авиаударов по Днепру и другим городам Украины", которые произошли 14 апреля.
Члены Совбеза – Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания – поддержали этот запрос. Ожидается, что с докладами выступят помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.
Заседание Совбеза начнется в 15:00 (22:00 по киевскому времени).
Что предшествовало?
Днем 14 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых, 10 - в "тяжелом" состоянии, вспыхнул пожар.
