Совет Безопасности ООН соберется из-за ударов РФ по Украине

20 апреля Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу последних атак РФ на украинские города по запросу Украины.

Как сообщает Укринформ.

В секретариате Совбеза сообщили, что запрос на проведение заседания "поступил от Украины после масштабных российских авиаударов по Днепру и другим городам Украины", которые произошли 14 апреля.

Члены Совбеза – Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания – поддержали этот запрос. Ожидается, что с докладами выступят помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Заседание Совбеза начнется в 15:00 (22:00 по киевскому времени).

Что предшествовало?

Днем 14 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых, 10 - в "тяжелом" состоянии, вспыхнул пожар.

