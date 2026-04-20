Рада Безпеки ООН збереться через удари РФ по Україні

Рада Безпеки ООН  20 квітня проведе засідання щодо останніх атак РФ по українських містах після запиту України.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що запит на проведення засідання "надійшов від України після масштабних російських повітряних ударів по Дніпру та інших містах України", що відбулися 14 квітня.

Члени Радбезу – Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія – підтримали цей запит. Очікується, що з доповідями виступлять помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 (22:00 за київським часом).

Що передувало?

Вдень 14 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених, 10 - "важкі", здійнялася пожежа.

В Києві засідання провести не бажають? Виїзне? А потім турне по Україні.
20.04.2026 07:08 Відповісти
А до чого тут вони? В їх країнах, немає війни. Їх мешканці сплять спокійно, встають вранці і йдуть на роботу, а діти до школи і в садочки. Хіба представникии ООН вибирали нам Голобородьку у 2019 році? Хіба вони розміновували Чонгар і акваторію Азовського моря? Хіба вони закатували в асфальт ракетні програми і відводили наші війська та брехали, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається і потрібно подивитися в очі Пуйла і там побачити мир? Лідери всіх країн світу це почули від Голобородька, якого вибрали 73% населення(з тих, хто прийшов на вибори), народу ж видніше, хто має ними керувати?
20.04.2026 09:38 Відповісти
1. Не 73% населення, а 40-43%. Чи у Вас й немовлята голосували?
2. Це поки москалі до них не добрались.
3. Тоді якого ми члени ООН, якщо ці імпотенти нічим не допомагають? А тільки внески збирають.

Взагалі - те що зе! м@дак й так ясно, але до ООН ми вступили ще до народження його.
20.04.2026 09:53 Відповісти
Шановна пані, я нічого від себе не пишу. Є офіційна статистика і на мій запит поступитла відповідь - У другому турі президентських виборів 2019 року за Володимира Зеленського проголосувало 13 541 528 громадян, що склало 73,22% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Офіційні результати після обробки 100% протоколів підтвердили цю перемогу.
Мені сподобалося Ваше речення що Зе му...к. Підтримую. В ООН зібралися представники від усіх країн і третина з них навіть не знає, де знаходиться Україна. Ще одна третина думає, що ми бузимо і росія права. Я Вам відкритую тайну - що ООН не має ні свого війська, ні поліції, щоб когось присмирити. ООН може видати тільки мандат на застосування миротворців. Але і цього не станеться, бо там з правом вето сидять кацапи-росія і Китай. А тому, ніякої нкадії на ООН і бути не можзе. Я знову повернусь до 2019 року, коли Голобородько брехав, що знає як закінчити війну, він її закінчить, а якщо ні - то піде, їхай закінчують ті, хто знає, як це робити. Це вибір 73%!!!
20.04.2026 10:30 Відповісти
Стурбувались. Ударять резолюцією по балістиці
Якщо Ні...ззя промовчить
20.04.2026 08:42 Відповісти
через касапів та китайозів жодної резолюції не буде.Буде просто "апагаваріть"
20.04.2026 09:05 Відповісти
Безглузде збіговисько безпорадних нікчем.
20.04.2026 09:11 Відповісти
А смысл? Хотя я бы тоже так на заседания ходил с такими зарплатами и без ответственности.
20.04.2026 11:51 Відповісти
 
 