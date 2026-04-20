Рада Безпеки ООН збереться через удари РФ по Україні

Рада Безпеки ООН 20 квітня проведе засідання щодо останніх атак РФ по українських містах після запиту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що запит на проведення засідання "надійшов від України після масштабних російських повітряних ударів по Дніпру та інших містах України", що відбулися 14 квітня.

Члени Радбезу – Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія – підтримали цей запит. Очікується, що з доповідями виступлять помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 (22:00 за київським часом).

Що передувало?

Вдень 14 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених, 10 - "важкі", здійнялася пожежа.

