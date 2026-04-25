Зеленский после атаки РФ на Днепр: Рассчитываем, что каждое наше политическое соглашение об усилении ПВО будет реализовано вовремя
Украина рассчитывает на своевременную реализацию всех политических договоренностей об укреплении ПВО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Днепру
В частности, президент отметил, что в Днепре до сих пор продолжается спасательная операция после российских ударов по городу. Работают все службы, медики, спасатели.
"Благодарен всем, кто на местах и действительно помогает людям. С ночи россияне терроризируют Днепр – наносят удары и ракетами, и дронами. Удары приходятся по обычным жилым домам, энергетике, гражданским объектам. Днем россияне атаковали еще и повторно жилой квартал, по которому били ночью. Много раненых. На данный момент известно о более чем 40 раненых в Днепре. И среди них есть дети. Двадцать три человека были госпитализированы. Еще двое людей считаются пропавшими без вести – их поиски будут продолжаться, пока не будет выяснено, что с ними произошло. К сожалению, пять человек в городе погибли из-за этих российских ударов. Мои соболезнования родным и близким", – отметил Зеленский.
Усиление ПВО
Также президент подчеркнул важность того, чтобы мир не молчал о происходящем и чтобы российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране.
Он отметил, что "Шахеды" убивают людей одинаково, и защита от крылатых ракет и баллистики должна быть одинаково надежной.
"Очень рассчитываем, что каждое наше политическое соглашение об усилении ПВО будет реализовано вовремя. И важно, чтобы давление на Россию за эту войну не прекращалось ни на один день: не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов. Жизнь нуждается в защите, и я благодарю каждого, кто с Украиной!" — добавил Зеленский.
Массированный комбинированный удар 25 апреля
В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.
По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:
- Киевщину;
- Центральные регионы Украины;
- Южные области;
- Отдельные объекты критической инфраструктуры.
Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.
В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.
Вследствие атаки:
- погибли по меньшей мере 3 человека;
- повреждения получили более 20 жителей, среди них ребенок;
- частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;
- повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;
- возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.
Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От Туапсе їх сколихнуло, і дим коло Петербурга. От якби таких Туапсе зробити штук 20-25 - то пішли б реальні розмови про припинення вогню
А все інше - ДУРНЯ. Їх ціль - НАША ДЕМОГРАФІЯ.
5 рік нікуя не робиться
- закон про антисемітизм
- закон що навіть 100 гривень не перекинеш комусь на карту
- закон що блокує рахунки
- закон що не дозволить купити житло без 1000 піпірців
- зменшення населення на 50%
- закон що позбавляє чиновників, поліцію і армію казати звідки в них стільки в крипті
- викрадання людей серед білого дня по всій країні
- катування людей після викрадення
- часто катування до смерті
ЯК бачите все цілком по плану
В тебе руки по горло в крові.
В тебе олімп. басейн крові, якщо задуматись, бо крім криків "ахаха, не нападуть", ти ще й роззброював "свою" армію.
підар. і є ж всі оці ролічки де наш(на жаль, я не ходив голосувати) зепирдент, ррав, мичав, знущався, обсирав.
ну ЩО ЦЕ як не лицемірство цього пана, просто в очі.... нам всім. типу нам, всім панам і панкиням, - воно тупо .... ну, вже і так як Аллахів день чи Аллахча роса ... срані раби. жері_те. ой, штани найшов якраз(біжить в ТЦК)
2. *ржав, опечатка, про підара цього, ой, про репрезентативноє ліцо, путінське