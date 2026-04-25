РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7508 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
284 2

Сибига после ударов РФ: ЕС должен ускорить поддержку Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал оперативно реализовать решения ЕС после массированной ночной атаки РФ на Украину и усилить поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сибига подчеркнул, что руководство России должно быть полностью привлечено к ответственности за эти военные преступления.

"Ключевые решения ЕС уже разблокированы, и они должны быть немедленно и в полном объеме реализованы. Любое промедление лишь отвечает интересам Москвы. Единственным адекватным ответом на российский террор является максимальное давление, усиление санкций и расширение поддержки Украины, чтобы остановить эту агрессию и восстановить безопасность в Европе", – заявил глава МИД Украины.

Массированный комбинированный удар 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.

По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:

  • Киевская область
  • Центральные регионы Украины
  • Южные области
  • Отдельные объекты критической инфраструктуры

Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.

В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.В результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 20 жителей

  • ранения получили более 20 жителей, среди них ребенок;
  • частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;
  • повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;
  • возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.

Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик. 

Автор: 

обстрел (32272) Евросоюз (17995) Сибига Андрей (885)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони потужного спіймати не можуть. Фігаро тут, фігаро там.
показать весь комментарий
25.04.2026 11:52 Ответить
Ні,сибіга. Треба пришвидшити розробку ЗРК "Кільчень".
показать весь комментарий
25.04.2026 12:01 Ответить
 
 