Сибига после ударов РФ: ЕС должен ускорить поддержку Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал оперативно реализовать решения ЕС после массированной ночной атаки РФ на Украину и усилить поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД.

Сибига подчеркнул, что руководство России должно быть полностью привлечено к ответственности за эти военные преступления.

"Ключевые решения ЕС уже разблокированы, и они должны быть немедленно и в полном объеме реализованы. Любое промедление лишь отвечает интересам Москвы. Единственным адекватным ответом на российский террор является максимальное давление, усиление санкций и расширение поддержки Украины, чтобы остановить эту агрессию и восстановить безопасность в Европе", – заявил глава МИД Украины.

Массированный комбинированный удар 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.

По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:

Киевская область

Центральные регионы Украины

Южные области

Отдельные объекты критической инфраструктуры

Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.

В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 20 жителей

ранения получили более 20 жителей, среди них ребенок;

частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;

повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;

возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.

Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.

