Сибига после ударов РФ: ЕС должен ускорить поддержку Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал оперативно реализовать решения ЕС после массированной ночной атаки РФ на Украину и усилить поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД.
Сибига подчеркнул, что руководство России должно быть полностью привлечено к ответственности за эти военные преступления.
"Ключевые решения ЕС уже разблокированы, и они должны быть немедленно и в полном объеме реализованы. Любое промедление лишь отвечает интересам Москвы. Единственным адекватным ответом на российский террор является максимальное давление, усиление санкций и расширение поддержки Украины, чтобы остановить эту агрессию и восстановить безопасность в Европе", – заявил глава МИД Украины.
Массированный комбинированный удар 25 апреля
В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.
По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:
- Киевская область
- Центральные регионы Украины
- Южные области
- Отдельные объекты критической инфраструктуры
Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.
В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.В результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 20 жителей
- ранения получили более 20 жителей, среди них ребенок;
- частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;
- повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;
- возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.
Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.
