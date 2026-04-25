Сибіга після ударів РФ: ЄС має пришвидшити підтримку України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав швидко впровадити рішення ЄС після масованої нічної атаки РФ на Україну та посилити підтримку.

Сибіга наголосив, що керівництво Росії має бути повністю притягнуте до відповідальності за ці воєнні злочини.

"Ключові рішення ЄС уже розблоковано, і вони мають бути негайно та в повному обсязі реалізовані. Будь-яке зволікання лише відповідає інтересам Москви. Єдиною адекватною відповіддю на російський терор є максимальний тиск, посилення санкцій та розширення підтримки України, щоб зупинити цю агресію і відновити безпеку в Європі", – заявив глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі з квартири вилучили бойову частину російського дрона після масованої атаки, - Клименко

Масований комбінований удар 25 квітня

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися як західні, так і центральні регіони країни.

За попередніми даними Повітряних сил, основний удар був спрямований на:

Київську область

Центральні регіони України

Південні області

Окремі об’єкти критичної інфраструктури

Сили протиповітряної оборони працювали в багатьох регіонах, фіксувалося значне навантаження через масованість атаки та комбіноване застосування засобів ураження.

У Дніпрі вночі пролунала серія вибухів, що тривали кілька годин, після чого виникли пожежі та значні руйнування житлової й промислової інфраструктури. Унаслідок атаки загинули щонайменше 3 людини, ще понад 20 мешканців

поранення дістали понад 20 мешканців, серед них дитина;

частково зруйновано щонайменше одну 4-поверхову житлову будівлю;

пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, приватні будинки та підприємства;

виникли масштабні пожежі, зокрема на АЗС і промислових об’єктах.

Під російським ударом опинився і Харків. Ворог атакував декілька районів міста. Постраждав чоловік та півторарічний хлопчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено, - Зеленський