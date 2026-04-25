Сибіга після ударів РФ: ЄС має пришвидшити підтримку України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав швидко впровадити рішення ЄС після масованої нічної атаки РФ на Україну та посилити підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС.
Сибіга наголосив, що керівництво Росії має бути повністю притягнуте до відповідальності за ці воєнні злочини.
"Ключові рішення ЄС уже розблоковано, і вони мають бути негайно та в повному обсязі реалізовані. Будь-яке зволікання лише відповідає інтересам Москви. Єдиною адекватною відповіддю на російський терор є максимальний тиск, посилення санкцій та розширення підтримки України, щоб зупинити цю агресію і відновити безпеку в Європі", – заявив глава МЗС України.
Масований комбінований удар 25 квітня
У ніч на 25 квітня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися як західні, так і центральні регіони країни.
За попередніми даними Повітряних сил, основний удар був спрямований на:
- Київську область
- Центральні регіони України
- Південні області
- Окремі об’єкти критичної інфраструктури
Сили протиповітряної оборони працювали в багатьох регіонах, фіксувалося значне навантаження через масованість атаки та комбіноване застосування засобів ураження.
У Дніпрі вночі пролунала серія вибухів, що тривали кілька годин, після чого виникли пожежі та значні руйнування житлової й промислової інфраструктури. Унаслідок атаки загинули щонайменше 3 людини, ще понад 20 мешканців
- поранення дістали понад 20 мешканців, серед них дитина;
- частково зруйновано щонайменше одну 4-поверхову житлову будівлю;
- пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, приватні будинки та підприємства;
- виникли масштабні пожежі, зокрема на АЗС і промислових об’єктах.
Під російським ударом опинився і Харків. Ворог атакував декілька районів міста. Постраждав чоловік та півторарічний хлопчик.
