Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено, - Зеленський

У Дніпрі після нічної атаки поранені 14 людей

Унаслідок нічної російської атаки по Дніпру в лікарнях перебувають 11 постраждалих. На місці удару по житловому будинку триває рятувальна операція - під завалами ще можуть залишатися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Жертви та постраждалі по країні

Станом на зараз по всій Україні поранено понад 30 людей. Постраждалі є на Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Також підтверджено загибель чотирьох людей.

Російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Основними цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури — житлові будинки, енергетика та підприємства.

"Тактика в росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети й значна кількість балістики. Більшість мішеней – звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства", - наголосив Зеленський.

Та подякував за рішення щодо додаткових внесків у програму PURL, а також наголосив на важливості якнайшвидшої реалізації європейських оборонних ініціатив.

"Кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних і жорстких дій, оперативного посилення нашої ППО", - додав президент.

Санкції проти Росії

Окремо Зеленський підкреслив необхідність підготовки 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. За його словами , затримка з ухваленням попереднього пакета дала агресору час на адаптацію, тому нові обмеження мають бути запроваджені без зволікань.

"Ми вже спілкуємося з командою ЄС щодо можливих нових санкційних кроків. Головне – суттєво обмежити можливості російської військової промисловості. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Ми в курсі. Це ж не по зебілові цілять. Він у безпеці. Такий же вгодований як комбат 14 бригади , бійці якої виснажені ніби перебували у кацапів в полоні
25.04.2026 10:45 Відповісти
Як добре з Азербайджану рахувати ракети та розповідати про обстріли, коли ти далеко.
25.04.2026 11:30 Відповісти
Чому не летить добавка по Туапсе? Вже повинна летіти. Члєнограй -згинь.
25.04.2026 10:40 Відповісти
Чому не летить добавка по Туапсе? Вже повинна летіти. Члєнограй -згинь.
25.04.2026 10:40 Відповісти
Ми в курсі. Це ж не по зебілові цілять. Він у безпеці. Такий же вгодований як комбат 14 бригади , бійці якої виснажені ніби перебували у кацапів в полоні
25.04.2026 10:45 Відповісти
Геноцид українців
25.04.2026 10:49 Відповісти
а де зараз це чувирло ховается??
25.04.2026 10:49 Відповісти
Балабол,вже скільки ти вчиняв негайних дій та ініціатив - мамо не горюй.Де асиметричні відповіді,де анонсоване все те перед чим ти піарився,записуючи черговий гундосий відосик?На відміну від расєянців не вимагаємо бити по житловим кварталам але по стратегічним підприємствам бити так як по Туапсе,щоб вигорали їхні всі стратегічні підприємства що пов'язані з подвійним призначенням.
25.04.2026 10:59 Відповісти
Спочатку потужний заявляє що у нас закінчилися ракети для пво , потім перед черговим обстрілом кацапів їде у чергове балабольне турне . Зараз приїхав у Азербайджан і починає критикувати турецькі байрактари , ну не може він без криворізької дипломатії.
25.04.2026 11:13 Відповісти
Балістичні ракети Шпігельшнауцера-Зеленського вдарили по Пітеру та Москві. По всій РФ повітряна тривога, активна одна установка балістичної ракети. Та ні, Москва-табу, там сам Зелька скакав у шкіряних штанах та Шпіллерман там вчився.
25.04.2026 11:15 Відповісти
Так ти ж гнида зелена завчасно улетіла в своє дурне, воно знало все що буде,.
25.04.2026 11:25 Відповісти
Як добре з Азербайджану рахувати ракети та розповідати про обстріли, коли ти далеко.
25.04.2026 11:30 Відповісти
Скумбрію теж вивіз на гастролі підрахуй
25.04.2026 11:32 Відповісти
Статистик людських трагедій - смертей, руйнувань і каліцтв. Лицемір квартальношашличний. Він і зараз коли в Україну летять смертоносні ракети з бпла десь подалі по "закордонах" вештається, приблуда малороська.
25.04.2026 11:47 Відповісти
 
 