Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено, - Зеленський
Унаслідок нічної російської атаки по Дніпру в лікарнях перебувають 11 постраждалих. На місці удару по житловому будинку триває рятувальна операція - під завалами ще можуть залишатися люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Жертви та постраждалі по країні
Станом на зараз по всій Україні поранено понад 30 людей. Постраждалі є на Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Також підтверджено загибель чотирьох людей.
Російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Основними цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури — житлові будинки, енергетика та підприємства.
"Тактика в росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети й значна кількість балістики. Більшість мішеней – звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства", - наголосив Зеленський.
Та подякував за рішення щодо додаткових внесків у програму PURL, а також наголосив на важливості якнайшвидшої реалізації європейських оборонних ініціатив.
"Кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних і жорстких дій, оперативного посилення нашої ППО", - додав президент.
Санкції проти Росії
Окремо Зеленський підкреслив необхідність підготовки 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. За його словами , затримка з ухваленням попереднього пакета дала агресору час на адаптацію, тому нові обмеження мають бути запроваджені без зволікань.
"Ми вже спілкуємося з командою ЄС щодо можливих нових санкційних кроків. Головне – суттєво обмежити можливості російської військової промисловості. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль