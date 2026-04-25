ППО збила 30 ракет та 580 БпЛА ворога з 619, - Повітряні сили

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Загалом зафіксовано 666 засобів повітряного нападу - 47 ракет і 619 БпЛА.

Основним напрямком удару стало Дніпро. Також під атакою опинилися Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Чим атакував ворог

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, рф, ТОТ АР Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря);
  • 1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);
  • 5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря);
  • 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – "шахеди".

Результати роботи ППО

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 610 повітряних цілей:

Як підпрацювала ППО вночі 25 квітня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Влучання та наслідки

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

Повітряні сили попереджають, що атака не завершена - у повітряний простір України зайшли нові групи ударних безпілотників.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

93% шахедов збито
25.04.2026 08:15 Відповісти
ППО КРАСУНЧИКИ!
СЛАВА ЗСУ!
25.04.2026 08:17 Відповісти
ППО - Боги захисту, як й всі роди військ ЗСУ! Дяка.
25.04.2026 08:22 Відповісти
Це вже традиція як тільки "найвеличніший" за кордоном чекай масовану ракетно дронову атаку ,на щастя добрі результати хоч і біди наробили.
25.04.2026 08:27 Відповісти
Я теж таку закономірність вже давно помітив - ЦАР зі свитою закордон, то чекай на черговий путловський "салют" по Неньці. На жаль.
25.04.2026 09:18 Відповісти
Потрібно бити по місцях виготовленя Шахедів ракет - навіть при 100% збиттю - все це залізо летить нам на голови
25.04.2026 08:28 Відповісти
І по населеним пунктам, звідки запускають , у статті перераховані)...
25.04.2026 08:47 Відповісти
Красави!Слава Україні!Слава ЗСУ!
25.04.2026 08:33 Відповісти
Це кацапи навмисно сатанинське число 666 запустили?
25.04.2026 08:49 Відповісти
Вони вміють рахувати??
25.04.2026 09:03 Відповісти
поп гундяй рекомендував. можливо й "висвячівал".
25.04.2026 09:09 Відповісти
Я бачив, бачив - сьогодны ППО билося звитяжно. Дяка ВАМ!
