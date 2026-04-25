ППО збила 30 ракет та 580 БпЛА ворога з 619, - Повітряні сили

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Загалом зафіксовано 666 засобів повітряного нападу - 47 ракет і 619 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Основним напрямком удару стало Дніпро. Також під атакою опинилися Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Чим атакував ворог

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, рф, ТОТ АР Крим);

29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря);

1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря);

619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – "шахеди".

Результати роботи ППО

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 610 повітряних цілей:

30 ракет (зокрема 26 Х-101 та 4 "Калібр");

580 безпілотників різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Влучання та наслідки

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

Повітряні сили попереджають, що атака не завершена - у повітряний простір України зайшли нові групи ударних безпілотників.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

