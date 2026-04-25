ПВО сбила 30 ракет и 580 БПЛА противника из 619, - Воздушные силы

В ночь на 25 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего зафиксировано 666 средств воздушного нападения - 47 ракет и 619 БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основным направлением удара стал Днепр. Также под атакой оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Чем атаковал враг

12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ВОТ АР Крым);

29 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из акватории Каспийского моря);

1 крылатая ракета "Искандер-К" (район запуска – Брянская обл., РФ);

5 крылатых ракет "Калибр" (район запусков – акватория Каспийского моря);

619 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым, около 400 из них – "шахеды".

Результаты работы ПВО

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 610 воздушных целей:

30 ракет (в том числе 26 Х-101 и 4 "Калибр");

580 беспилотников различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная ночная атака на Днепр: повреждены дома, 18 человек пострадали, среди них ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Попадания и последствия

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали.

Воздушные силы предупреждают, что атака не завершена - в воздушное пространство Украины вошли новые группы ударных беспилотников.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная массированная атака: в Белой Церкви вспыхнул пожар