РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9175 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
2 666 13

ПВО сбила 30 ракет и 580 БПЛА противника из 619, - Воздушные силы

В ночь на 25 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего зафиксировано 666 средств воздушного нападения - 47 ракет и 619 БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Основным направлением удара стал Днепр. Также под атакой оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Чем атаковал враг

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БПЛА):

  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ВОТ АР Крым);
  • 29 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из акватории Каспийского моря);
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К" (район запуска – Брянская обл., РФ);
  • 5 крылатых ракет "Калибр" (район запусков – акватория Каспийского моря);
  • 619 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым, около 400 из них – "шахеды".

Результаты работы ПВО

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 610 воздушных целей:

  • 30 ракет (в том числе 26 Х-101 и 4 "Калибр");
  • 580 беспилотников различных типов.

Как сработала ПВО ночью 25 апреля

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Попадания и последствия

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали.

Воздушные силы предупреждают, что атака не завершена - в воздушное пространство Украины вошли новые группы ударных беспилотников.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Автор: 

беспилотник (5084) Днепр (4544) ПВО (3616) ракеты (3922) Воздушные силы (3034) Днепропетровская область (5096) Днепровский район (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ППО КРАСУНЧИКИ!
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
25.04.2026 08:17 Ответить
+7
93% шахедов збито
показать весь комментарий
25.04.2026 08:15 Ответить
+6
Потрібно бити по місцях виготовленя Шахедів ракет - навіть при 100% збиттю - все це залізо летить нам на голови
показать весь комментарий
25.04.2026 08:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППО - Боги захисту, як й всі роди військ ЗСУ! Дяка.
показать весь комментарий
25.04.2026 08:22 Ответить
Це вже традиція як тільки "найвеличніший" за кордоном чекай масовану ракетно дронову атаку ,на щастя добрі результати хоч і біди наробили.
показать весь комментарий
25.04.2026 08:27 Ответить
Я теж таку закономірність вже давно помітив - ЦАР зі свитою закордон, то чекай на черговий путловський "салют" по Неньці. На жаль.
показать весь комментарий
25.04.2026 09:18 Ответить
Потрібно бити по місцях виготовленя Шахедів ракет - навіть при 100% збиттю - все це залізо летить нам на голови
показать весь комментарий
25.04.2026 08:28 Ответить
І по населеним пунктам, звідки запускають , у статті перераховані)...
показать весь комментарий
25.04.2026 08:47 Ответить
Красави!Слава Україні!Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.04.2026 08:33 Ответить
Це кацапи навмисно сатанинське число 666 запустили?
показать весь комментарий
25.04.2026 08:49 Ответить
Вони вміють рахувати??
показать весь комментарий
25.04.2026 09:03 Ответить
поп гундяй рекомендував. можливо й "висвячівал".
показать весь комментарий
25.04.2026 09:09 Ответить
Я бачив, бачив - сьогодны ППО билося звитяжно. Дяка ВАМ!
показать весь комментарий
25.04.2026 09:37 Ответить
 
 