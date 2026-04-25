УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9120 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину Масований комбінований удар
Нічна масована атака: у Білій Церкві спалахнула пожежа

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили масовану атаку по території України. Під ударом опинилася, зокрема, Біла Церква.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б’є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос.

На жаль, зафіксовано падіння ворожих цілей. Виникла пожежа та сильне задимлення",  - йдеться в повідомленні.

Що відомо про наслідки

Місцева влада закликала мешканців, які перебувають поблизу місця займання, дотримуватися заходів безпеки:

  • щільно зачинити вікна та двері;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі всі екстрені служби готові розпочати ліквідацію наслідків атаки, щойно це стане можливим з огляду на безпекову ситуацію.

Автор: 

Біла Церква (178) Київська область (4536) обстріл (33615) пожежа (4424) Білоцерківський район (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де подібні новини з кацапстана за сьогоднішню ніч?
показати весь коментар
25.04.2026 08:07 Відповісти
Українські дрони долетіли до Єкатеринбургу та Челябінська (ВІДЕО)

https://inshe.tv/suspilstvo/2026-04-25/991182/ 25 Квітня 2026, 07:12

Сьогодні, 25 квітня, місцеві у Челябінську повідомляють про дрони в небі. Зокрема, про два прильоти у ЧВВАКУШ - Челябінське вище військове авіаційне Червонопрапорне училище штурманів. А також про вибухи у районі металургійного комбінату.
показати весь коментар
25.04.2026 09:27 Відповісти
 
 