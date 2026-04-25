Нічна масована атака: у Білій Церкві спалахнула пожежа

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили масовану атаку по території України. Під ударом опинилася, зокрема, Біла Церква.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб.

"Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б’є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос.

На жаль, зафіксовано падіння ворожих цілей. Виникла пожежа та сильне задимлення", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про наслідки

Місцева влада закликала мешканців, які перебувають поблизу місця займання, дотримуватися заходів безпеки:

щільно зачинити вікна та двері;

мінімізувати перебування на вулиці;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі всі екстрені служби готові розпочати ліквідацію наслідків атаки, щойно це стане можливим з огляду на безпекову ситуацію.

