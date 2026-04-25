РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7829 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину Массированный комбинированный удар
697 1

Ночная массированная атака: в Белой Церкви вспыхнул пожар

В ночь на 25 апреля российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины. Под ударом оказалась, в частности, Белая Церковь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг снова пытается держать нас в напряжении, наносит удары по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос.

К сожалению, зафиксировано падение вражеских целей. Возник пожар и сильное задымление", - говорится в сообщении.

Что известно о последствиях

Местные власти призвали жителей, находящихся вблизи места возгорания, соблюдать меры безопасности:

  • плотно закрыть окна и двери;
  • свести к минимуму пребывание на улице;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В настоящее время все экстренные службы готовы приступить к ликвидации последствий атаки, как только это станет возможным с учетом ситуации с безопасностью.

Автор: 

Белая Церковь (194) Киевская область (4585) обстрел (32272) пожар (5980) Белоцерковский район (56)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де подібні новини з кацапстана за сьогоднішню ніч?
показать весь комментарий
25.04.2026 08:07
 
 