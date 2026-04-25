Ночная массированная атака: в Белой Церкви вспыхнул пожар

В ночь на 25 апреля российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины. Под ударом оказалась, в частности, Белая Церковь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.

"Враг снова пытается держать нас в напряжении, наносит удары по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос.

К сожалению, зафиксировано падение вражеских целей. Возник пожар и сильное задымление", - говорится в сообщении.

Что известно о последствиях

Местные власти призвали жителей, находящихся вблизи места возгорания, соблюдать меры безопасности:

плотно закрыть окна и двери;

свести к минимуму пребывание на улице;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В настоящее время все экстренные службы готовы приступить к ликвидации последствий атаки, как только это станет возможным с учетом ситуации с безопасностью.

