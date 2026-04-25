Ночная массированная атака: в Белой Церкви вспыхнул пожар
В ночь на 25 апреля российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины. Под ударом оказалась, в частности, Белая Церковь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.
"Враг снова пытается держать нас в напряжении, наносит удары по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос.
К сожалению, зафиксировано падение вражеских целей. Возник пожар и сильное задымление", - говорится в сообщении.
Что известно о последствиях
Местные власти призвали жителей, находящихся вблизи места возгорания, соблюдать меры безопасности:
- плотно закрыть окна и двери;
- свести к минимуму пребывание на улице;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В настоящее время все экстренные службы готовы приступить к ликвидации последствий атаки, как только это станет возможным с учетом ситуации с безопасностью.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий25.04.2026 08:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль