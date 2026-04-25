У Дніпрі з квартири вилучили бойову частину російського дрона після масованої атаки, - Клименко

У Дніпрі після масованої російської атаки вибухотехніки поліції вилучили з квартири багатоповерхового будинку бойову частину безпілотника, яка не здетонувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Атака та її наслідки

За словами Клименка, Росія вночі завдала ударів по восьми регіонах України, а одним з епіцентрів став Дніпро.

Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, понад 30 отримали поранення.

У самому Дніпрі постраждали більше 20 осіб, серед них – 9-річна дитина. Також поранення дістали двоє поліцейських.

Зруйнований під’їзд

На одній із локацій удар фактично знищив цілий під’їзд житлового будинку.

Троє людей загинули, понад 30 мешканців вдалося врятувати.

Рятувальники продовжують розбір завалів, при цьому є інформація про людей, які не виходять на зв’язок.

Небезпечна знахідка

В одному з будинків ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, але не вибухнув.

Поліцейські евакуювали близько 100 мешканців.

З квартири на третьому поверсі сапери вилучили бойову частину дрона та знешкодили загрозу.

Що передувало:

Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено.

