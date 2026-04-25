Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
У Дніпрі з квартири вилучили бойову частину російського дрона після масованої атаки, - Клименко

Удар по Дніпру: зруйновано під’їзд, є загиблі, сапери знешкодили боєприпас у будинку

У Дніпрі після масованої російської атаки вибухотехніки поліції вилучили з квартири багатоповерхового будинку бойову частину безпілотника, яка не здетонувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Атака та її наслідки

За словами Клименка, Росія вночі завдала ударів по восьми регіонах України, а одним з епіцентрів став Дніпро.

Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, понад 30 отримали поранення.

У самому Дніпрі постраждали більше 20 осіб, серед них – 9-річна дитина. Також поранення дістали двоє поліцейських.

Зруйнований під’їзд

На одній із локацій удар фактично знищив цілий під’їзд житлового будинку.

Троє людей загинули, понад 30 мешканців вдалося врятувати.

Рятувальники продовжують розбір завалів, при цьому є інформація про людей, які не виходять на зв’язок.

Небезпечна знахідка

В одному з будинків ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, але не вибухнув.

Поліцейські евакуювали близько 100 мешканців.

З квартири на третьому поверсі сапери вилучили бойову частину дрона та знешкодили загрозу.

Що передувало:

  • Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено.

Пишуть, що БПЛА прилетів до багатоповерхівки в Єкатеринбурзі на Уралі (2000 км від України). Постраждали 6 людей та верхні поверхи житлового комплексу (фото). Сталося загоряння. Осколки впали на тротуар поряд із будинком.
Місцеві мешканці чули звуки сирен.
Близько 7-ї ранку за місцевим часом в аеропорту Кольцово ввели обмеження на прийом і випуск літаків.

25.04.2026 11:43
 
 