Ворог вдарив по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі: триває аварійно-рятувальна операція
Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Наразі на місці триває аварійно-рятувальна операція.
Внаслідок атаки зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки, фахівці проводять поквартирні обходи для уточнення наслідків.
За попередніми даними, станом на цей момент постраждалих немає.
Що передувало?
З вечора 19 квітня росіяни атакували територію України ударними безпілотниками. Під ударами опинилися низка областей.
У Миколаєві унаслідок удару "шахедом" пошкоджено житлову інфраструктуру міста: багатоповерховий будинок, кілька приватних осель, автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.
Також зафіксовано два влучання в Основ’янському районі Харкова.
У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками. У Броварському районі госпіталізовано чоловіка.
