Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: продолжается аварийно-спасательная операция

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В настоящее время на месте продолжается аварийно-спасательная операция.

В результате атаки были повреждены многоэтажные жилые дома, специалисты проводят поквартирные обходы для уточнения последствий.

По предварительным данным, на данный момент пострадавших нет.

Что предшествовало?

С вечера 19 апреля россияне атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под ударами оказался ряд областей.

В Николаеве в результате удара "шахедом" повреждена жилая инфраструктура города: многоэтажный дом, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.

Также зафиксировано два попадания в Основянском районе Харькова.

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками. В Броварском районе госпитализирован мужчина.

