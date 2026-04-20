Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: продолжается аварийно-спасательная операция
Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
В настоящее время на месте продолжается аварийно-спасательная операция.
В результате атаки были повреждены многоэтажные жилые дома, специалисты проводят поквартирные обходы для уточнения последствий.
По предварительным данным, на данный момент пострадавших нет.
Что предшествовало?
С вечера 19 апреля россияне атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под ударами оказался ряд областей.
В Николаеве в результате удара "шахедом" повреждена жилая инфраструктура города: многоэтажный дом, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.
Также зафиксировано два попадания в Основянском районе Харькова.
В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками. В Броварском районе госпитализирован мужчина.
