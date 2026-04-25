В Днепре из квартиры изъяли боевую часть российского дрона после массированной атаки, - Клименко

В Днепре после массированной российской атаки взрывотехники полиции изъяли из квартиры многоэтажного дома боевую часть беспилотника, которая не взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Атака и ее последствия

По словам Клименко, Россия ночью нанесла удары по восьми регионам Украины, а одним из эпицентров стал Днепр.

В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, более 30 получили ранения.

В самом Днепре пострадали более 20 человек, среди них – 9-летний ребенок. Также ранения получили двое полицейских.

Разрушенный подъезд

В одном из мест удар фактически уничтожил целый подъезд жилого дома.

Трое человек погибли, более 30 жителей удалось спасти.

Спасатели продолжают разбор завалов, при этом есть информация о людях, которые не выходят на связь.

Опасная находка

В одном из домов вражеский беспилотник попал в многоэтажку, но не взорвался.

Полицейские эвакуировали около 100 жителей.

Из квартиры на третьем этаже саперы изъяли боевую часть дрона и обезвредили угрозу.

Что предшествовало:

