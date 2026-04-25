В Днепре из квартиры изъяли боевую часть российского дрона после массированной атаки, - Клименко
В Днепре после массированной российской атаки взрывотехники полиции изъяли из квартиры многоэтажного дома боевую часть беспилотника, которая не взорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Атака и ее последствия
По словам Клименко, Россия ночью нанесла удары по восьми регионам Украины, а одним из эпицентров стал Днепр.
В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, более 30 получили ранения.
В самом Днепре пострадали более 20 человек, среди них – 9-летний ребенок. Также ранения получили двое полицейских.
Разрушенный подъезд
В одном из мест удар фактически уничтожил целый подъезд жилого дома.
Трое человек погибли, более 30 жителей удалось спасти.
Спасатели продолжают разбор завалов, при этом есть информация о людях, которые не выходят на связь.
Опасная находка
В одном из домов вражеский беспилотник попал в многоэтажку, но не взорвался.
Полицейские эвакуировали около 100 жителей.
Из квартиры на третьем этаже саперы изъяли боевую часть дрона и обезвредили угрозу.
Что предшествовало:
