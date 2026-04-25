Зеленський після атаки РФ на Дніпро: Розраховуємо, що кожна наша політична домовленість про посилення ППО буде реалізована вчасно
Україна розраховує на вчасну реалізацію всіх політичних домовленостей про посилення ППО.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Дніпру
Так, президент зауважив, що у Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту. Працюють усі служби, медики, рятувальники.
"Вдячний усім, хто на місцях і справді допомагає людям. З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами. Удари приходяться по звичайних житлових будинках, енергетиці, цивільних обʼєктах. Удень росіяни атакували ще й повторно житловий квартал, по якому били вночі. Багато поранених. Станом на цей час відомо про понад 40 поранених у Дніпрі. І серед них є діти. Двадцять три людини було госпіталізовано. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть, поки не буде зʼясовано, що з ними сталося. На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.
Посилення ППО
Також президент наголосив на важливості того, щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані.
Він зауважив, що "Шахеди" вбивають людей однаково, і захист від крилатих ракет та балістики має бути однаково надійним.
"Дуже розраховуємо, щоб кожна наша політична домовленість про посилення ППО була реалізована вчасно. І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів. Життя потребує захисту, і я дякую кожному, хто з Україною!" - додав Зеленський.
Масований комбінований удар 25 квітня
У ніч на 25 квітня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися як західні, так і центральні регіони країни.
За попередніми даними Повітряних сил, основний удар був спрямований на:
- Київську область;
- Центральні регіони України;
- Південні області;
- Окремі об’єкти критичної інфраструктури.
Сили протиповітряної оборони працювали в багатьох регіонах, фіксувалося значне навантаження через масованість атаки та комбіноване застосування засобів ураження.
У Дніпрі вночі пролунала серія вибухів, що тривали кілька годин, після чого виникли пожежі та значні руйнування житлової й промислової інфраструктури. Унаслідок атаки загинули щонайменше 3 людини, ще понад 20 мешканців
- поранення дістали понад 20 мешканців, серед них дитина;
- частково зруйновано щонайменше одну 4-поверхову житлову будівлю;
- пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, приватні будинки та підприємства;
- виникли масштабні пожежі, зокрема на АЗС і промислових об’єктах.
Під російським ударом опинився і Харків. Ворог атакував декілька районів міста. Постраждав чоловік та півторарічний хлопчик.
От Туапсе їх сколихнуло, і дим коло Петербурга. От якби таких Туапсе зробити штук 20-25 - то пішли б реальні розмови про припинення вогню
🟢 0/12 - «Іскандер-М»/KN-23;
🟢 0/1 - «Іскандер-К»;
🟢 26/29 - Х-101;
🟢 4/5 - «Калібр»;
🟢 580/619 - Shahed/імітатори БПЛА.