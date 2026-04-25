Масовані атаки РФ на Дніпро: 5 загиблих та 46 поранених. ФОТОрепортаж

Понад 10 годин ворог атакував Дніпро. Вночі та зранку 25 квітня російські загарбники завдавали ударів дронами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На декількох локацяіх у місті тривають аварійно-рятувальні роботи.

Станом на 15:30 відомо про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.

Ушпилалені 23 постраждалих. Дві жінки - 26 та 44 років у важкому стані. Двох дитей також госпіталізовано. Усім медики надають необхідну допомогу.

За інформацією Ганжи, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі, зокрема зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Внаслідок удару по АЗС знищені 8 вантажівок і 4 легковики.

Що передувало?

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.

