Новини Атака на Дніпро
774 5

Масовані атаки РФ на Дніпро: 5 загиблих та 46 поранених. ФОТОрепортаж

Понад 10 годин ворог атакував Дніпро. Вночі та зранку 25 квітня російські загарбники завдавали ударів дронами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На декількох локацяіх у місті тривають аварійно-рятувальні роботи.

Станом на 15:30 відомо про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей. 

Ушпилалені 23 постраждалих. Дві жінки - 26 та 44 років у важкому стані.  Двох дитей також госпіталізовано. Усім медики надають необхідну допомогу.

За інформацією Ганжи, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі, зокрема зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Внаслідок удару по АЗС знищені 8 вантажівок і 4 легковики.

Що передувало? 

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.

Наслідки ворожих атак

Масована атака РФ на Дніпро: 5 загиблих і десятки поранених
Дніпро (3468) обстріл (33615) Дніпропетровська область (4911) Дніпровський район (328)
Дуже багато біди.Конвеєр цілий .
25.04.2026 15:47 Відповісти
може, треба йти на перемовини щоб заморозити війну?
25.04.2026 15:48 Відповісти
Треба робити щоночі десять трупів у москві, купуючи моджахедів за монеро.
25.04.2026 16:00 Відповісти
Так це стратегія оманської банди. Треба буде же якось примусити до миру. Вони с Путіним роблять ставку на терор мирного населення. Російські цівільні при цьому в шоколаді, а Москва цвіте та пахне.
25.04.2026 16:04 Відповісти
Взялися за Дніпро - ракети Шахеди
25.04.2026 16:05 Відповісти
 
 