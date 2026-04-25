Повторні удари по Дніпру: рашисти вдалися до "сирійського сценарію" обстрілів, - Філатов

Повторний удар по Дніпру

Російські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи наслідки чергової атаки.

Міський голова наголосив, що ворог цілеспрямовано б'є по цивільних обʼєктах, а потім, коли на місці починають працювати надзвичайники, комунальники, поліція та лікарі, повторює удар.

"Щойно саме так сталося на вулиці Робочій.

"##б#ні скоти ледве не вбили мого заступника Юрія Яндульського, директора департаменту та проектантів, що обстежували руйнування.

Це огидний та абсолютно ниций військовий злочин, якому немає і не може бути прощення", - зазначив Філатов.

Що передувало?

Російські війська вдень 25 квітня повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована нічна атака на Дніпро: 4 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Хай здохнуть рашисти
25.04.2026 13:11 Відповісти
Скільки людей мер додатково мобілізує в ЗСУ, після цих цинічних обстрілів? Заяви це добре, але потрібні реальні вчинки! Кафе Дніпра забиті ухилянтами!
25.04.2026 14:04 Відповісти
А що мобілізація стала обов'язком мера?
А за ухилянтів зателефонуйте в ТЦК, це їх царина.
І, до речі, найкращий приклад - це власний вчинок. Ви вже мобілізувались, чи тільки закликаєте і звинувачуєте?
25.04.2026 14:27 Відповісти
Мобілізація----це обовяок президента і міських військових адміністрацій і мерів міст.
25.04.2026 14:45 Відповісти
Поки не буде прилітати так само по Москві та Пітеру та по центрам міст, москальне все буде до жопи, як до жопи ім їхні НПЗ.... Тюменський НПЗ найбілший, навіть у Туапсе 20 великих емкостей залишились неушкодженими...
25.04.2026 13:26 Відповісти
Зе кажуть, що по москві не б'ють, бо там сильна ППО. Це ж просто відмазка. Якщо до фрунзенської набережної і не долетить, то не велика втрата - москва велика і там є куди падати. А добре знаючи бидляцький характер "москвичів" можу вангувати - вони почнуть з того, що спочатку рознесуть на друзки ту ППО, яка породила ті уламки, а потім усе, що погано лежить. Словом, "двіжуха" була б видовищна.
25.04.2026 14:05 Відповісти
Скажіть хтось президенту, що ворог атакує Дніпро. Він бідолажка не знає,та то мабуть миттю повернувся і став би поруч із дніпрянами. Президенти інших країн так роблять.
25.04.2026 14:10 Відповісти
 
 