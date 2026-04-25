Повторні удари по Дніпру: рашисти вдалися до "сирійського сценарію" обстрілів, - Філатов

Російські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи наслідки чергової атаки.

Міський голова наголосив, що ворог цілеспрямовано б'є по цивільних обʼєктах, а потім, коли на місці починають працювати надзвичайники, комунальники, поліція та лікарі, повторює удар.

"Щойно саме так сталося на вулиці Робочій.

"##б#ні скоти ледве не вбили мого заступника Юрія Яндульського, директора департаменту та проектантів, що обстежували руйнування.

Це огидний та абсолютно ниций військовий злочин, якому немає і не може бути прощення", - зазначив Філатов.

Що передувало?

Російські війська вдень 25 квітня повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована нічна атака на Дніпро: 4 загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж