Повторные удары по Днепру: рашисты прибегли к "сирийскому сценарию" обстрелов, - Филатов
Российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и службам экстренной помощи, работающим в местах попаданий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, комментируя последствия очередной атаки.
Мэр подчеркнул, что враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам, а затем, когда на месте начинают работать спасатели, коммунальщики, полиция и врачи, повторяет удар.
"Только что именно так произошло на улице Рабочей.
Эти ##б#ные скоты едва не убили моего заместителя Юрия Яндульского, директора департамента и проектировщиков, которые осматривали разрушения.
Это отвратительное и абсолютно подлое военное преступление, которому нет и не может быть прощения", - отметил Филатов.
Что предшествовало?
Российские войска днем 25 апреля повторно атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
