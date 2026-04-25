Повторные удары по Днепру: рашисты прибегли к "сирийскому сценарию" обстрелов, - Филатов

Российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и службам экстренной помощи, работающим в местах попаданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, комментируя последствия очередной атаки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мэр подчеркнул, что враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам, а затем, когда на месте начинают работать спасатели, коммунальщики, полиция и врачи, повторяет удар.

"Только что именно так произошло на улице Рабочей.

Эти ##б#ные скоты едва не убили моего заместителя Юрия Яндульского, директора департамента и проектировщиков, которые осматривали разрушения.

Это отвратительное и абсолютно подлое военное преступление, которому нет и не может быть прощения", - отметил Филатов.

Что предшествовало?

Российские войска днем 25 апреля повторно атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.

