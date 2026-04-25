Новости Атака на Днепр
Повторные удары по Днепру: рашисты прибегли к "сирийскому сценарию" обстрелов, - Филатов

Повторный удар по Днепру

Российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и службам экстренной помощи, работающим в местах попаданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, комментируя последствия очередной атаки.

Мэр подчеркнул, что враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам, а затем, когда на месте начинают работать спасатели, коммунальщики, полиция и врачи, повторяет удар.

"Только что именно так произошло на улице Рабочей.

Эти ##б#ные скоты едва не убили моего заместителя Юрия Яндульского, директора департамента и проектировщиков, которые осматривали разрушения.

Это отвратительное и абсолютно подлое военное преступление, которому нет и не может быть прощения", - отметил Филатов.

Что предшествовало?

Российские войска днем 25 апреля повторно атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.

Массированная ночная атака на Днепр: 4 погибших, 21 человек пострадал, среди них ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Днепр (4544) обстрел (32272) Днепропетровская область (5096) Днепровский район (320)
Хай здохнуть рашисти
25.04.2026 13:11 Ответить
Скільки людей мер додатково мобілізує в ЗСУ, після цих цинічних обстрілів? Заяви це добре, але потрібні реальні вчинки! Кафе Дніпра забиті ухилянтами!
25.04.2026 14:04 Ответить
Поки не буде прилітати так само по Москві та Пітеру та по центрам міст, москальне все буде до жопи, як до жопи ім їхні НПЗ.... Тюменський НПЗ найбілший, навіть у Туапсе 20 великих емкостей залишились неушкодженими...
25.04.2026 13:26 Ответить
Зе кажуть, що по москві не б'ють, бо там сильна ППО. Це ж просто відмазка. Якщо до фрунзенської набережної і не долетить, то не велика втрата - москва велика і там є куди падати. А добре знаючи бидляцький характер "москвичів" можу вангувати - вони почнуть з того, що спочатку рознесуть на друзки ту ППО, яка породила ті уламки, а потім усе, що погано лежить. Словом, "двіжуха" була б видовищна.
25.04.2026 14:05 Ответить
 
 