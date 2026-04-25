РФ снова нанесла удар по Днепру - поврежден дом, семеро раненых, - ОВА
25 апреля днём российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был повреждён жилой дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Последствия удара
По его словам, в результате атаки ранения получили семь человек.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Повреждения
В результате удара снова поврежден жилой дом.
Другие детали относительно разрушений уточняются.
Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия атаки.
Что предшествовало
