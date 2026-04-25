Атака беспилотников на Днепр
585 5

РФ снова нанесла удар по Днепру - поврежден дом, семеро раненых, - ОВА

Россияне снова нанесли удар по Днепру, семеро раненых

25 апреля днём российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был повреждён жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Последствия удара

По его словам, в результате атаки ранения получили семь человек.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также: Рашисты нанесли удар по Днепру: вспыхнули пожары, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Повреждения

В результате удара снова поврежден жилой дом.

Другие детали относительно разрушений уточняются.

Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, выживший во время удара по Днепру, рассказал о гибели 23-летней жены: "Удар задел только ее. Там без шансов. Обрушился пол, я висел на антенне". ВИДЕО

Что предшествовало

  • Российские дроны, ракеты и баллистика нанесли удары по городам Украины: четыре человека были убиты, более 30 ранены.
  • В Днепре из квартиры изъяли боевую часть российского дрона после массированной атаки.
  • Массированная ночная атака на Днепр: 3 погибших, 21 человек пострадал, среди них ребенок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Днепра спасал соседей из-под завалов собственного дома: "С моим домом все хорошо, его просто нет. Я бомж, зато есть турникет". ВИДЕО

По Туапсе так і не летить. Ну.. бл₴ді зелені....
25.04.2026 12:08 Ответить
Дякувати лідору за потужне ППО ( на словах).
25.04.2026 12:38 Ответить
Зеленеський не збрехав нещодавно він казав, що ракет для ППО нема.
25.04.2026 12:45 Ответить
Мабуть Путло Погане почуло від ЦАРЯ про нестачу ракет ППО і сказало - "Я тебе почув. Дякую. МОЛОДЕЦЬ, Буратіно!"
25.04.2026 13:01 Ответить
це ж про Києв, в інших містах їх відродясь не було . Навіть розпіарених дронів-перехоплювачів не видно, мопеди літають як хотять.
25.04.2026 12:51 Ответить
 
 