Волонтер из Днепра спасал соседей из-под завалов своего дома: "С моим домом все хорошо, его просто нет. Я бомж, зато есть турникет". ВИДЕО

Ночная атака на Днепр 23 апреля превратила жизнь сотен людей в ад, однако среди руин рождаются истории невероятного мужества. Одной из таких стала история Евгения, участника команды волонтеров быстрого реагирования (ВБР), который жил на восьмом этаже разрушенного подъезда. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пока огонь еще не угас, а подъезд заполнял едкий дым, Евгений вместе с товарищами уже работал на завалах, помогая тем, кто не мог выбраться самостоятельно.

Квартира Евгения на 8-м этаже полностью уничтожена. У него не осталось ни документов, ни одежды, кроме той, что была на нем.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара в городе повреждена жилая застройка, возникли пожары.

В разных районах города вспыхнули пожары. В частности, враг попал в многоэтажный дом, где огонь охватил несколько квартир.

Кроме того, в Днепре загорелись автомобили и один из магазинов.

"До 10 возросло число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Днепр.

Четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них - двое детей, девочки 9 и 14 лет", - позже сообщил глава ОВА.

