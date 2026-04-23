Волонтер із Дніпра рятував сусідів із-під завалів власного будинку: "З моєю оселею все добре, її просто нема. Я бомж, зате є турнікет". ВIДЕО
Нічна атака по Дніпру 23 квітня перетворила життя сотень людей на пекло, проте серед руїн народжуються історії неймовірної мужності. Однією з таких стала історія Євгена, учасника команди волонтерів швидкого реагування (ВШР), який жив на восьмому поверсі понівеченого під’їзду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Поки вогонь ще не згас, а під’їзд заповнював їдкий дим, Євген разом із побратимами вже працював на завалах, допомагаючи тим, хто не міг вибратися самостійно.
Квартира Євгена на 8-му поверсі повністю знищена. У нього не залишилося ні документів, ні одягу, окрім того, що був на ньому.
Що передувало?
У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.
У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.
Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.
"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.
Четверо – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", - пізніше повідомив очільник ОВА.
Бити треба туди де більше болить. На кацапів їм похер, а ось нафти їм дуже жалко.
447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж
Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.
Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984