Волонтер із Дніпра рятував сусідів із-під завалів власного будинку: "З моєю оселею все добре, її просто нема. Я бомж, зате є турнікет". ВIДЕО

Нічна атака по Дніпру 23 квітня перетворила життя сотень людей на пекло, проте серед руїн народжуються історії неймовірної мужності. Однією з таких стала історія Євгена, учасника команди волонтерів швидкого реагування (ВШР), який жив на восьмому поверсі понівеченого під’їзду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки вогонь ще не згас, а під’їзд заповнював їдкий дим, Євген разом із побратимами вже працював на завалах, допомагаючи тим, хто не міг вибратися самостійно.

Квартира Євгена на 8-му поверсі повністю знищена. У нього не залишилося ні документів, ні одягу, окрім того, що був на ньому.

Що передувало?

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.

У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.

Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.

"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.

Четверо – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", - пізніше повідомив очільник ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який вижив під час удару по Дніпру, розповів про загибель 23-річної дружини: "Удар зачепив тільки її. Там без шансів. Обвалилася підлога, я висів на антені". ВIДЕО

🙏🙏🙏
23.04.2026 13:01 Відповісти
а кїбати у відповідь та знести 3-4 кацапських багатоповерхівок совість не позволяє?
23.04.2026 13:16 Відповісти
Можливості.
Бити треба туди де більше болить. На кацапів їм похер, а ось нафти їм дуже жалко.
23.04.2026 13:24 Відповісти
це вам мабудь на марахфоні так розказали чи в інструкціях?
23.04.2026 14:27 Відповісти
******* пох, если шо, то они и сами могут впердолить по своим.
23.04.2026 13:31 Відповісти
А у цей же час, сволота з Урядового кварталу, створила ОЗУ, щоб красти в Українців гроші!! Ось такі, для України КешБеки???

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
23.04.2026 14:03 Відповісти
 
 