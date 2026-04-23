Волонтер із Дніпра рятував сусідів із-під завалів власного будинку: "З моєю оселею все добре, її просто нема. Я бомж, зате є турнікет". ВIДЕО

Нічна атака по Дніпру 23 квітня перетворила життя сотень людей на пекло, проте серед руїн народжуються історії неймовірної мужності. Однією з таких стала історія Євгена, учасника команди волонтерів швидкого реагування (ВШР), який жив на восьмому поверсі понівеченого під’їзду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки вогонь ще не згас, а під’їзд заповнював їдкий дим, Євген разом із побратимами вже працював на завалах, допомагаючи тим, хто не міг вибратися самостійно.

Квартира Євгена на 8-му поверсі повністю знищена. У нього не залишилося ні документів, ні одягу, окрім того, що був на ньому.

Що передувало?

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.

У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.

Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.

"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.

Четверо – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", - пізніше повідомив очільник ОВА.

