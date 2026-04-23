Чоловік, який вижив під час удару по Дніпру, розповів про загибель 23-річної дружини: "Удар зачепив тільки її. Там без шансів. Обвалилася підлога, я висів на антені". ВIДЕО

Нічна атака на Дніпро 23 квітня залишила глибокий шрам у серцях містян. У мережі з’явилося відео з розповіддю мешканця однієї з багатоповерхівок, який втратив дружину та власну оселю внаслідок прямого влучання ворожого боєприпаса. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подружжя проживало на восьмому поверсі у під’їзді, який став епіцентром руйнувань. Чоловік, перебуваючи в стані шоку, описав перші секунди після вибуху та свій шлях до порятунку.

"А моя жінка погибла. Це вона просто була на цьому поверсі з тієї сторони. І удар зачепив тільки її. 23, Карина. Там без шансів. Там у мене було б без шансів, якби він залетів з тої сторони дому. Все, обвалилося, обвалився пол, я виліз на лоджію, потім на спутникову антенну, а потім виліз між двома під'їздами в розстінок і болтався, поки мене, власне, не зняли ДСНСники. Хвилин 20 я там був. В халаті, як спав власне, там і стирчав. Прилітів з цієї сторони в сьомий етаж. Був обвал одразу ж. Все обвалилося", - каже чоловік.

Що передувало?

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.

У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.

Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.

"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.

Четверо – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", - пізніше повідомив очільник ОВА.

Міський голова Борис Філатов о 10:26 повідомив, що внаслідок російського удару загинули три людини.

