Мужчина, выживший во время удара по Днепру, рассказал о гибели 23-летней жены: "Удар задел только ее. Там без шансов. Обрушился пол, я висел на антенне". ВИДЕО

Ночная атака на Днепр 23 апреля оставила глубокий шрам в сердцах горожан. В сети появилось видео с рассказом жителя одного из многоэтажных домов, который потерял жену и свой дом в результате прямого попадания вражеского боеприпаса. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Супруги проживали на восьмом этаже в подъезде, который стал эпицентром разрушений. Мужчина, находясь в состоянии шока, описал первые секунды после взрыва и свой путь к спасению.

"А моя жена погибла. Она просто была на этом этаже с той стороны. И удар задел только ее. 23 года, Карина. Там без шансов. Там у меня не было бы шансов, если бы он залетел с той стороны дома. Все, обрушилось, обрушился пол, я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в щель и болтался, пока меня, собственно, не сняли спасатели. Минут 20 я там был. В халате, как спал, собственно, там и торчал. Прилетел с этой стороны на седьмой этаж. Был обвал сразу же. Все обрушилось", - говорит мужчина.

Смотрите: Последствия вражеской атаки на Днепр: три человека погибли, десять ранены (Обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара в городе повреждена жилая застройка, возникли пожары.

В разных районах города вспыхнули пожары. В частности, враг попал в многоэтажный дом, где огонь охватил несколько квартир.

Кроме того, в Днепре загорелись автомобили и один из магазинов.

"До 10 возросло число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Днепр.

Четверо – госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей – девочки 9 и 14 лет", – позже сообщил глава ОВА.

Мэр Борис Филатов в 10:26 сообщил, что в результате российского удара погибли три человека.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар дроном по пассажирскому поезду в Херсоне и цинично похвастались кадрами атаки. ВИДЕО