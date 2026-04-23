Последствия вражеской атаки на Днепр: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского нападения на Днепр есть погибшие. Также увеличилось число пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

"Двое человек погибли, восемь получили ранения. Один человек до сих пор не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара в городе повреждена жилая застройка, возникли пожары.

В разных районах города вспыхнули пожары. В частности, враг попал в многоэтажный дом, где огонь охватил несколько квартир.

Кроме того, в Днепре загорелись автомобили и один из магазинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Сумскую область: число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 - дети

