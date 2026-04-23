1 525 4
Последствия вражеской атаки на Днепр: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского нападения на Днепр есть погибшие. Также увеличилось число пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
"Двое человек погибли, восемь получили ранения. Один человек до сих пор не выходит на связь", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара в городе повреждена жилая застройка, возникли пожары.
В разных районах города вспыхнули пожары. В частности, враг попал в многоэтажный дом, где огонь охватил несколько квартир.
Кроме того, в Днепре загорелись автомобили и один из магазинов.
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця війна часом такою дивною здається ... що не один, а обидва ЦАРЯ хочуть її нескінченності! Путла не спитаєш , бо він далеко, а місцевий ЦАР якось не коментує свій ЦАРСЬКИЙ наказ по відновленню функціонування ДРУЖБИ.
Пан Юрій хоче бачити в залишках Неньки мільйони мігрантів з Азії та Африки, але то вже буде не Україна?!
Але для досягнення миру чи перемир'я треба прибрати з укровлади "гастролерів" ... пані письменниця Оксана Забужко ще до війни підмітила про ЗЕленського - "Це не його країна! Він тут на гастролях!"