Последствия вражеской атаки на Днепр: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского нападения на Днепр есть погибшие. Также увеличилось число пострадавших.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

"Двое человек погибли, восемь получили ранения. Один человек до сих пор не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Что предшествовало? 

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара в городе повреждена жилая застройка, возникли пожары.

В разных районах города вспыхнули пожары. В частности, враг попал в многоэтажный дом, где огонь охватил несколько квартир.

Кроме того, в Днепре загорелись автомобили и один из магазинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Сумскую область: число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 - дети

Последствия атаки

Ночная атака на Днепр: есть погибшие и раненые
Днепр (4538) обстрел (32243) пожар (5975) Днепропетровская область (5081) Днепровский район (311)
Чергова сумна новина для українців ... після вчорашньої радісної новини для Путла Поганого - ЦАР вчора наказав поновити прокачку мацковитської нафти до Європи і додаткові грошенята на ракети- шахеди пішли до мацковитського воєнного бюджету.

Ця війна часом такою дивною здається ... що не один, а обидва ЦАРЯ хочуть її нескінченності! Путла не спитаєш , бо він далеко, а місцевий ЦАР якось не коментує свій ЦАРСЬКИЙ наказ по відновленню функціонування ДРУЖБИ.
23.04.2026 07:05 Ответить
А нам 90 млрд. на війну не потрібні? Та й з тієх угорщини путін багато не отримає.
23.04.2026 07:26 Ответить
Україні потрібен МИР, а не нескінчена війна, бо ще кілька років такої війни і в Неньці залишиться 10...15 мільйонів пересічних, більшість з яких будуть старенькі та непрацездатні .

Пан Юрій хоче бачити в залишках Неньки мільйони мігрантів з Азії та Африки, але то вже буде не Україна?!

Але для досягнення миру чи перемир'я треба прибрати з укровлади "гастролерів" ... пані письменниця Оксана Забужко ще до війни підмітила про ЗЕленського - "Це не його країна! Він тут на гастролях!"
23.04.2026 08:34 Ответить
Цивільних РФ і понині вбиває в рази більше.
23.04.2026 07:25 Ответить
 
 