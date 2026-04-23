Наслідки ворожої атаки на Дніпро: дві людини загинули, дев’ятеро поранено (Оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Дніпро є загиблі. Також збільшилась кількість постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень. Одна людина досі не виходить на звʼязок", - йдеться в повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом Ганжа повідомив, що внаслідок російського удару поранені 9 людей, з них – 2 дітей (дівчата 9 та 14 років). Надзвичайники врятували 6 людей, з них також 2 дітей.
Сталися пожежі. Зруйновані три поверхи багатоквартирного будинку. Пошкоджені авто, магазин та будівля, що не експлуатувалася.
Що передувало?
У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.
У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.
Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.
Наслідки атаки
Ця війна часом такою дивною здається ... що не один, а обидва ЦАРЯ хочуть її нескінченності! Путла не спитаєш , бо він далеко, а місцевий ЦАР якось не коментує свій ЦАРСЬКИЙ наказ по відновленню функціонування ДРУЖБИ.