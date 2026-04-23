УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12362 відвідувача онлайн
Новини Атака на Дніпро
939 3

Наслідки ворожої атаки на Дніпро: дві людини загинули, дев’ятеро поранено (Оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок російської  атаки на Дніпро є загиблі. Також збільшилась кількість постраждалих.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень. Одна людина досі не виходить на звʼязок", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом Ганжа повідомив, що внаслідок російського удару поранені 9 людей, з них – 2 дітей (дівчата 9 та 14 років). Надзвичайники врятували 6 людей, з них також 2 дітей.

Сталися пожежі. Зруйновані три поверхи багатоквартирного будинку. Пошкоджені авто, магазин та будівля, що не експлуатувалася.

Що передувало? 

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі.

У різних районах міста спалахнули пожежі. Зокрема, ворог влучив у багатоповерховий будинок, де вогонь охопив кілька квартир.

Крім того, у Дніпрі загорілися автомобілі та один із магазинів.

Наслідки атаки

Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені
Нічна атака на Дніпро: є загиблі та поранені

Автор: 

Дніпро (3462) обстріл (33585) пожежа (4420) Дніпропетровська область (4899) Дніпровський район (318)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова сумна новина для українців ... після вчорашньої радісної новини для Путла Поганого - ЦАР вчора наказав поновити прокачку мацковитської нафти до Європи і додаткові грошенята на ракети- шахеди пішли до мацковитського воєнного бюджету.

Ця війна часом такою дивною здається ... що не один, а обидва ЦАРЯ хочуть її нескінченності! Путла не спитаєш , бо він далеко, а місцевий ЦАР якось не коментує свій ЦАРСЬКИЙ наказ по відновленню функціонування ДРУЖБИ.
показати весь коментар
23.04.2026 07:05 Відповісти
А нам 90 млрд. на війну не потрібні? Та й з тієх угорщини путін багато не отримає.
показати весь коментар
23.04.2026 07:26 Відповісти
Цивільних РФ і понині вбиває в рази більше.
показати весь коментар
23.04.2026 07:25 Відповісти
 
 