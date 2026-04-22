Масована атака РФ на Сумщину: кількість постраждалих зросла до 39 осіб, з них 25 - діти

Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Сумську область.

Про це повідомили в Сумській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Кількість постраждалих внаслідок атаки в ніч на 21 квітня зросла до 39 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них:

14 дорослих;

25 дітей.

Також дивіться: Наслідки ворожої атаки на Суми: 15 постраждалих, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що 6 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масовану атаку на Сумщині постраждали 33 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано атакували Глухів: двоє постраждалих, виникла велика пожежа