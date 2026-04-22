1 887 12

Масована атака РФ на Сумщину: кількість постраждалих зросла до 39 осіб, з них 25 - діти

обстріл Сумщини

Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Сумську область.

Про це повідомили в Сумській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Кількість постраждалих внаслідок атаки в ніч на 21 квітня зросла до 39 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них:

Також повідомляється, що 6 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масовану атаку на Сумщині постраждали 33 людини.

Автор: 

Топ коментарі
+4
Московитські тварі ніколи не були людьми і ніколи ними не стануть.
22.04.2026 20:05 Відповісти
+3
Найболючіше,коли страждають діти...( Всім одужання та витримки!
22.04.2026 19:39 Відповісти
+1
Для того, аби зрозуміти що діється, спитайте у ШІ, як голосувала Сумщина
на протязі яких 30-ти років.
22.04.2026 19:34 Відповісти
Це вже *******! 🤬
22.04.2026 19:32 Відповісти
Таваріщь, я, по твоєму, самка провокатора. Кацапи не знають українських жіночих імен.
А спитати в ШІ про голосування слабо̀? ШІ - це машина, вона все скаже, як було. Не збреше...
22.04.2026 19:45 Відповісти
"машини" оперують інформацією яку люди внесли в базу даних. Інформація не береться нізвідки якимись "машинами".
22.04.2026 21:10 Відповісти
Як людина з Сумщини я можу і без бази даних того ШІ, набраної іншими людьми, доповісти що область всі ці роки голосувала В СЕРЕДИНІ політичного спектру України. А те що тут діється, має відношення тільки для створення орками буферної зони на території області.
22.04.2026 21:04 Відповісти
Нема і не буде ніякої "буферної зони" - скільки ще будете підігравати кацапам повторюючи їх наративи ?!
Вони просто захоплюють нашу землю !
22.04.2026 22:43 Відповісти
Захоплення нашої землі починалося ще в 14-му на сході і на півдні. А на Сумщині це почалося після відступу з Суджі. Якщо поглянути на карту то оперативне становище на сході і півдні відрізняється клинами від рівномірного на Сумщині. І якщо Вам щось не подобається то це не означає що цього немає.
23.04.2026 06:17 Відповісти
