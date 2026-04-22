Масована атака РФ на Сумщину: кількість постраждалих зросла до 39 осіб, з них 25 - діти
Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Сумську область.
Про це повідомили в Сумській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Кількість постраждалих внаслідок атаки в ніч на 21 квітня зросла до 39 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед них:
- 14 дорослих;
- 25 дітей.
Також повідомляється, що 6 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масовану атаку на Сумщині постраждали 33 людини.
на протязі яких 30-ти років.
А спитати в ШІ про голосування слабо̀? ШІ - це машина, вона все скаже, як було. Не збреше...
Вони просто захоплюють нашу землю !