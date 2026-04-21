Окупанти масовано атакували Глухів: двоє постраждалих, виникла велика пожежа
Російські війська завдали масованого удару по Глухову на Сумщині, унаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідомило у телеграм-каналі голова МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
- Російські війська масовано атакували Глухів, постраждали двоє людей
- У приватному секторі виникла велика пожежа – зайнялися житлові будинки та господарчі споруди.
Також дивіться: Ворог ударив по швидкій на Сумщині під час "перемир’я": поранено трьох медиків. ФОТО
Як зазначається, через ризик повторних обстрілів рятувальники неодноразово змушені були переривати роботи та ховатися в укриттях.
Попри небезпеку, пожежі вдалося повністю ліквідувати.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і вони бажають сцарювати якнайдовше.. "нєту у вас мєтодов протів Кості Саприкіна"