Окупанти масовано атакували Глухів: двоє постраждалих, виникла велика пожежа

Російські війська завдали масованого удару по Глухову на Сумщині, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомило у телеграм-каналі голова МВС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У приватному секторі виникла велика пожежа – зайнялися житлові будинки та господарчі споруди.

Як зазначається, через ризик повторних обстрілів рятувальники неодноразово змушені були переривати роботи та ховатися в укриттях.

Попри небезпеку, пожежі вдалося повністю ліквідувати.

