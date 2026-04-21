Окупанти масовано атакували Глухів: двоє постраждалих, виникла велика пожежа

глухів

Російські війська завдали масованого удару по Глухову на Сумщині, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомило у телеграм-каналі голова МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

  • Російські війська масовано атакували Глухів, постраждали двоє людей
  • У приватному секторі виникла велика пожежа – зайнялися житлові будинки та господарчі споруди.

Як зазначається, через ризик повторних обстрілів рятувальники неодноразово змушені були переривати роботи та ховатися в укриттях.

Попри небезпеку, пожежі вдалося повністю ліквідувати.

Сумська область (4661) Глухів (44) Шосткинський район (151)
