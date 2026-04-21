Рашисти масовано атакували Суми: серед постраждалих дитина

Удар по Сумах 21 квітня

У ніч проти 21 квітня росіяни завдали масованого удару по Сумах. Російські безпілотники поцілили в житловий сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Внаслідок масованого ворожого удару БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, обʼєкти інфраструктури та цивільні автівки у Зарічному районі Сум

 Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу.

"Попередньо травмовано 4 осіб, серед яких - дитина 17 років: її та двох чоловіків ушпиталено. Ще одному надана допомога на місці", - заявив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Що передувало?

Пізно вночі 20 квітня росіяни атакували Харків, унаслідок чого постраждали люди.  Відомо щонайменше про трьох постраждалих у результаті обстрілу.

Також внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних будинків. У них вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Потрібно робити те саме з Курськом, Брянськом, Воронежем... Буферну зону. І не сюсюкатись.
21.04.2026 08:48
 
 