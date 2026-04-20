Пізно вночі росіяни атакували Харків: троє постраждалих
Пізно вночі 20 квітня росіяни атакували Харків, унаслідок чого постраждали люди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов.
За словами мера, відомо щонайменше про трьох постраждалих у результаті обстрілу.
Також внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних будинків. У них вибиті вікна та пошкоджені дахи.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Увечері 20 квітня російській війська ударили бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. Шестеро людей зазнали поранень.
