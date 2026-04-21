РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 17:37 - Повідомлялося про групу БпЛА - в напрямку Павлограда.

О 17:45 - БпЛА - в передмісті Харкова.

О 17:55 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

О 20:44 - Повітряні сили повідомляють:

БпЛА - курсом на Запоріжжя.

Харківщина: БпЛА - в напрямку Богодухова, Старого Мерчика.

О 21:06 - БпЛА - курсом на Суми.

О 22:03 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:05 - Ракета на Дінпро.

О 22:07 - Повідомляється ще про одну ракету на Дніпро

О 22:18 - Сумщина: БпЛА - курсом на Ромни та БпЛА - курсом на Харків.

О 22:31 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:50 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя, Донеччину, Харківщину.

О 23:13 - Харківщина: група БпЛА в районі Балаклії, а також БпЛА - курсом на Полтаву.

О 23:17 - Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини.

О 23:52 - Група БпЛА з Харківщини - курсом на Павлоград.

О 00:23 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:23 - Група БпЛА - курсом на Дніпро/Синельникове.

О 00:40 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:41 - БпЛА - в напрямку Запоріжжя.

О 01:19 - Група БпЛА - курсом на Суми.

Раніше ми повідомляли, що у Нікополі через атаку дрона загинули дві жінки.

