РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 17:37 - Повідомлялося про групу БпЛА - в напрямку Павлограда.
О 17:45 - БпЛА - в передмісті Харкова.
О 17:55 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
О 20:44 - Повітряні сили повідомляють:
- БпЛА - курсом на Запоріжжя.
- Харківщина: БпЛА - в напрямку Богодухова, Старого Мерчика.
О 21:06 - БпЛА - курсом на Суми.
О 22:03 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 22:05 - Ракета на Дінпро.
О 22:07 - Повідомляється ще про одну ракету на Дніпро
О 22:18 - Сумщина: БпЛА - курсом на Ромни та БпЛА - курсом на Харків.
О 22:31 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 22:50 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя, Донеччину, Харківщину.
О 23:13 - Харківщина: група БпЛА в районі Балаклії, а також БпЛА - курсом на Полтаву.
О 23:17 - Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини.
О 23:52 - Група БпЛА з Харківщини - курсом на Павлоград.
О 00:23 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 00:23 - Група БпЛА - курсом на Дніпро/Синельникове.
О 00:40 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 00:41 - БпЛА - в напрямку Запоріжжя.
О 01:19 - Група БпЛА - курсом на Суми.
Раніше ми повідомляли, що у Нікополі через атаку дрона загинули дві жінки.
