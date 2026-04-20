РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников

В 17:37 - сообщалось о группе БПЛА в направлении Павлограда.

В 17:45 - БПЛА в пригороде Харькова.

В 17:55 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской области.

Обновленная информация

В 20:44 - Воздушные силы сообщают:

БПЛА - курсом на Запорожье

Харьковщина: БПЛА - в направлении Богодухова, Старого Мерчика.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в Никополе в результате атаки дрона погибли две женщины.

