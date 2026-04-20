РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8013 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 273 2

РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Атака российских БПЛА 20 апреля

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских беспилотников

В 17:37 - сообщалось о группе БПЛА в направлении Павлограда.

В 17:45 - БПЛА в пригороде Харькова.

В 17:55 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской области.

Обновленная информация

В 20:44 - Воздушные силы сообщают:

  • БПЛА - курсом на Запорожье
  • Харьковщина: БПЛА - в направлении Богодухова, Старого Мерчика.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в Никополе в результате атаки дрона погибли две женщины.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар дроном по Харькову - шесть человек пострадали (обновлено)

Автор: 

беспилотник (5069) обстрел (32196) атака (1293) Шахед (2106)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоч би ніч як би я такої новини не читав
показать весь комментарий
20.04.2026 20:05 Ответить
І так кожну ніч ,допоки не ліквідують найкривавішого злочинця терориста путіна ,це не припинется ,а ще гідно відповідати по рашиській енергетиці і інфраструктурі ворога.
показать весь комментарий
20.04.2026 20:12 Ответить
 
 